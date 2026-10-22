Mitteilung der Circus SE: Circus Q3 2026: KI-Robotik-Flotte skaliert europaweit - Ökosystem und Betrieb erreichen Stabilität Circus SE (WKN: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1), ein deutsches Physical-AI-Unternehmen für zivile und Verteidigungsanwendungen, hat heute wesentliche Highlights seines operativen Q3 2026 Update Calls veröffentlicht - fast genau ein Jahr nach dem kommerziellen Launch seiner patentierten KI-Robotik-Technologie. Nach einer bewussten Verlangsamung in der Jahresmitte zur Behebung frühphasiger operativer Herausforderungen hat Circus das volle Deployment-Tempo wiederhergestellt. Mit einer nun im großen Maßstab bewiesenen operativen Grundlage ist das Unternehmen als Betreiber der größten autonomen Flotte autonomer Roboter für Mahlzeitenproduktion Europas in das vierte Quartal gestartet - und setzt die Beschleunigung weiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH