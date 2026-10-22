Bereits 2025 hat die HBC-Gruppe die Mehrheitsanteile an der LTA erworben. Nun hält HBC sämtliche Anteile an dem Reiseschutzspezialisten und will das Geschäft in Deutschland, Österreich und den Niederlanden ausbauen. Zum Jahreswechsel gibt es zudem Veränderungen in der Geschäftsführung der LTA. Zum 01.09.2026 hat die HBC-Gruppe sämtliche Anteile an der Lifecard-Travel-Assistance (LTA) Gesellschaft für Reiseschutz mbH übernommen. Bereits 2025 hatte sich HBC mit 51% mehrheitlich an dem Reiseschutzspezialisten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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