NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Meta nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 770 US-Dollar belassen. Der Social-Media- und Technologieriese habe bereinigt um Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten ergebnisseitig positiv überrascht, schrieb Brad Erickson am Mittwoch. Meta habe zwar die Prognosespanne für die diesjährigen operativen Aufwendungen erhöht, aber einen Rückgang der Verluste im Bereich Reality Labs (Entwicklung von Zukunftstechnologien für das Metaverse und Künstliche Intelligenz) gegenüber dem Vorjahr in Aussicht gestellt./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US30303M1027
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