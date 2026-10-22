Herford (ots) -KI kann Handwerksbetrieben viele Aufgaben abnehmen - von Angeboten über Terminplanung bis zu Kundenanfragen. Doch neue Tools allein machen einen Betrieb nicht effizienter. Werden unklare Abläufe einfach automatisiert, können bestehende Probleme sogar größer werden.KI ist kein digitaler Hausmeister, der einen chaotischen Betrieb über Nacht aufräumt. Wer schlechte Prozesse automatisiert, macht sie im Zweifel nur schneller. Nachfolgend erfahren Sie, welche Strukturen Betriebe zuerst schaffen sollten, wo KI wirklich entlastet und wann Digitalisierung neue Probleme verursacht.Erst den Kundenprozess ordnen, dann automatisierenDie Probleme beginnen in vielen Handwerksbetrieben bereits bei der ersten Anfrage. Ein Kunde ruft an, der nächste schreibt eine E-Mail, ein weiterer meldet sich per WhatsApp beim Chef. Dazu kommen Website-Anfragen oder Notizen, die unterwegs festgehalten werden. Fehlt ein zentraler Prozess, ist schnell unklar, welche Anfrage noch offen ist und wer sich darum kümmert.Bevor KI zum Einsatz kommt, sollten Betriebe deshalb festlegen, wie Anfragen erfasst, verteilt und bearbeitet werden. Gleiches gilt für Terminvergabe und Angebote. Wer darf Termine vereinbaren? Welche Informationen werden dafür benötigt? Auf welcher Kalkulationsgrundlage entstehen Angebote?Automatisierung löst diese Fragen nicht. Im Gegenteil: Ein Chatbot kann einem Kunden innerhalb weniger Sekunden einen Rückruf zusagen. Wenn intern jedoch niemand dafür verantwortlich ist, entsteht aus der schnellen Reaktion eine unerfüllte Erwartung. Ähnlich problematisch sind automatisch erstellte Angebote, wenn die hinterlegten Preise oder Kalkulationsgrundlagen nicht aktuell sind.Wo KI den Kundenservice tatsächlich verbessern kannSind die Grundlagen geklärt, kann KI vor allem Routineaufgaben übernehmen. Schon bei der Kontaktaufnahme lassen sich wichtige Informationen strukturiert abfragen. Bei einer Heizungsanfrage können beispielsweise Fotos, Baujahr und weitere Eckdaten erfasst werden. Dadurch liegen dem Betrieb früh mehr Informationen vor und unnötige Rückfragen oder zusätzliche Vor-Ort-Termine lassen sich reduzieren.Auch außerhalb der Bürozeiten kann Technik Anfragen entgegennehmen. Terminbestätigungen, Erinnerungen oder kurze Statusmeldungen lassen sich ebenfalls automatisieren. Für Kunden entsteht dadurch vor allem mehr Transparenz: Sie wissen, ob ihre Anfrage angekommen ist, wann der Betrieb kommt und wie weit ein Auftrag fortgeschritten ist.Ähnliches gilt für Angebote. KI kann aus Aufmaßen, Fotos und hinterlegten Daten einen Entwurf vorbereiten, den ein Mitarbeiter anschließend kontrolliert. Auch das Nachfassen lässt sich organisieren. Statt dass ein Angebot wochenlang unbearbeitet bleibt, kann das System nach festgelegten Zeiträumen an eine Rückmeldung erinnern oder einen vorbereiteten Kontakt anstoßen.Von der Anfrage bis zur WartungDer Einsatz endet aber nicht mit der Auftragsvergabe. Während der Arbeiten können automatische Statusinformationen Rückfragen im Büro reduzieren. Nach Abschluss lassen sich Rechnungen, Bewertungsanfragen oder spätere Wartungserinnerungen vorbereiten.Gerade diese letzte Phase wird häufig unterschätzt. Ein Kunde, dessen Heizung eingebaut oder dessen Bad saniert wurde, kann Jahre später erneut Leistungen benötigen. Wer den Kontakt nach der Rechnung vollständig abreißen lässt, verschenkt deshalb Potenzial. Automatisierte Erinnerungen können helfen, bestehende Kundenbeziehungen systematischer zu pflegen.Trotzdem sollte nicht jeder Kontakt digitalisiert werden. Sobald Vertrauen, größere Geldbeträge oder Konflikte eine Rolle spielen, bleibt das persönliche Gespräch entscheidend. Bei einer Investition von beispielsweise 30.000 Euro möchten Kunden einen kompetenten Ansprechpartner erreichen. Reklamationen, Mängel, Preisfragen und Notfälle gehören ebenfalls nicht zur alleinigen Verantwortung eines Bots.Besonders schnell entsteht Frust, wenn automatisierte Systeme Beschwerden mit Standardantworten abfertigen oder Kunden keine Möglichkeit bieten, einen Mitarbeiter zu erreichen. KI sollte daher vorbereiten, sortieren und erinnern - nicht den persönlichen Kontakt vollständig ersetzen.Erfolg muss sich messen lassenFür Betriebe empfiehlt sich deshalb ein schrittweises Vorgehen. Zunächst sollten sie dokumentieren, welchen Weg eine Anfrage vom ersten Kontakt bis zur Rechnung nimmt. Anschließend gilt es, Zuständigkeiten und Standards festzulegen. Denkbar sind etwa feste Reaktionszeiten, Fristen für Angebote und einheitliche Vorlagen. Kundendaten sollten zudem zentral verfügbar sein und nicht auf verschiedene Tabellen, Postfächer und Smartphones verteilt bleiben.Erst danach bietet es sich an, einen konkreten Engpass mit KI zu bearbeiten. Statt gleichzeitig zehn Anwendungen einzuführen, kann ein Betrieb beispielsweise zunächst die Anfrageerfassung oder das Nachfassen von Angeboten automatisieren.Ob die Technik wirklich hilft, lässt sich anschließend anhand konkreter Kennzahlen überprüfen: Wie schnell erhalten Kunden eine Antwort? Wie lange dauert die Angebotserstellung? Wie viele Angebote führen zu einem Auftrag? Und wie viel Zeit verbringt der Betriebsinhaber noch mit wiederkehrenden Telefonaten?Diese Werte sollten vor der Einführung erfasst und einige Monate später erneut betrachtet werden. Bleibt die Verbesserung aus oder nutzen Mitarbeiter das neue System nach kurzer Zeit kaum noch, liegt das Problem häufig nicht bei der Technik. Dann lohnt sich erneut der Blick auf den zugrunde liegenden Ablauf. Denn im Handwerk gilt auch im KI-Zeitalter: Erst muss der Prozess funktionieren; danach kann Software ihn schneller machen.Über Matthias Niehaus:Matthias Niehaus ist Gründer und Geschäftsführer der Matthias Niehaus GmbH, die sich auf praxisnahe Digitalisierungslösungen für Handwerksbetriebe spezialisiert hat. Mit seiner eigenen Erfahrung als Handwerksunternehmer hilft er Betrieben, ihre Prozesse zu automatisieren - von der schnelleren Angebotserstellung über einfache Projektverwaltung bis zur automatisierten Buchhaltung. Statt Theorie bietet er funktionierende Systeme, die Betriebe entlasten, das Wachstum fördern und Freiräume schaffen. So unterstützt er Handwerker dabei, echte Unternehmer zu werden. Mehr Informationen unter: https://matthias-niehaus.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deMatthias Niehaus GmbHEimterstraße 12532049 HerfordOriginal-Content von: Matthias Niehaus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179741/6375807