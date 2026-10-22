* Die Goldenen Sieben
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Liebe Leser,
während sich die Lage an der US-Börse erheblich verdüstert hat, scheint die Korrektur des Edelmetallsektors ihren unteren Wendepunkt hinter sich zu haben. Im großen Bild der langfristigen Goldhausse gesehen ist das Edelmetall Ende Januar nach dem sehr starken Bullenjahr 2025 ohnehin nur in eine gesunde Seitwärtsbewegung übergegangen, auf die erheblich höhere Goldpreise folgen werden.
Einige Goldminenaktien habe ihre Aufwärtstrends trotz der Korrektur des Goldpreises fortgesetzt. Sie weisen auch im laufenden Jahr schon wieder beachtliche Kursgewinne auf und zeigen bullishe Chartmuster, die für weitere Kursgewinne sprechen.
© 2026 Claus Vogt