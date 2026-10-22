Mainz (ots) -Bei der Verleihung des Blauen Panther - TV & Streaming Award am Mittwochabend, 21. Oktober 2026, wurde Johannes Hegemann für seine Hauptrolle in "Olivia" als Bester Schauspieler geehrt. ZDF-Moderator Johannes B. Kerner erhielt den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten.Johannes Hegemann wurde als Bester Schauspieler für seine Hauptrolle als "Olivia" in dem gleichnamigen ZDF-Film über die außergewöhnliche Lebensgeschichte von Olivia Jones, Deutschlands berühmtester Dragqueen, ausgezeichnet. Grell, berührend, humorvoll und politisch verfolgt der Film Olivias Entwicklung hin zu einem Medienstar - und ist gleichzeitig ein Spiegel gesellschaftlicher Veränderung. Die Jury urteilte: "Johannes Hegemann gelingt eine außergewöhnliche schauspielerische Gratwanderung. Er nähert sich mit Olivia Jones einer ikonischen Persönlichkeit der deutschen Fernseh- und Kulturlandschaft mit großer Genauigkeit, ohne sich jemals in bloßer Imitation zu verlieren." Produziert wurde "Olivia" von der Florida Film. Die Redaktion liegt bei Katharina Görtz und Wolfgang Grundmann. "Olivia (https://www.zdf.de/filme/olivia-movie-100)" ist im ZDF-Streaming-Portal abrufbar.Den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten erhielt in diesem Jahr ZDF-Moderator und Journalist Johannes B. Kerner. Aus der Jurybegründung: "Ob Quizshows oder Benefizgalas, große Sportereignisse, politische Gespräche, bewegende Schicksale: Johannes B. Kerner versteht es wie kaum ein anderer, Menschen und Themen gleichermaßen ernst zu nehmen. Sein Wirken verbindet Reichweite mit Relevanz, Professionalität mit Menschlichkeit und Information mit Emotion."Mit dem "Blauen Panther - TV & Streaming Award" werden jährlich deutsche TV-Produktionen, deutschsprachige Produktionen von Streaminganbietern sowie Bewegtbildformate auf Social-Media-Plattformen prämiert.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "Olivia" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/olivia) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenDer "Blaue Panther - TV & Streaming Award" (https://www.3sat.de/kultur/blauer-panther) in der 3satMediathek"Olivia (https://www.zdf.de/filme/olivia-movie-100)" im ZDF-Streaming-PortalPresseinformationen zu "Olivia" im ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/olivia)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6375824