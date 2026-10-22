Stuttgart (ots) -Frauen entdecken Krypto immer mehr für sich: Der Anteil von BISON-Neukundinnen hat sich in den letzten Jahren mehr als verdreifacht. Waren 2019 nur sieben Prozent der neuen Kunden weiblich, lag der Anteil 2025 bei 23 Prozent. Das zeigt eine Auswertung von BISON (https://bisonapp.com/), der Krypto-Trading-Plattform der Gruppe Börse Stuttgart."Krypto ist nach wie vor eine Anlageklasse, die überwiegend von Männern genutzt wird. Doch die Daten zeigen: Frauen entdecken das Thema immer mehr für sich und gewinnen im Kryptomarkt zunehmend an Bedeutung. Dies unterstützen wir bei BISON aktiv mit Seminaren, Vorträgen oder Events wie etwa dem Female Finance Day", sagt Dr. Ulli Spankowski, CEO und Co-Founder von BISON.Zum Vergleich: In Deutschland besitzen laut einer Statista-Umfrage 23 Prozent der Männer Kryptowährungen, bei Frauen sind es nur 8 Prozent. Bei BISON sind 18 Prozent der Kunden weiblich. Die Datenbasis umfasst alle Kundinnen und Kunden, die bereits mindestens einen Trade durchgeführt haben und aktuell mindestens eine Kryptowährung im Portfolio halten.Die BISON-Auswertung zeigt, wie Krypto-Investorinnen ticken - auch im Vergleich zu Männern:Bitcoin ist der Lieblings-Coin von FrauenBitcoin ist bei den BISON-Kundinnen die meistgehaltene Kryptowährung. So besitzen 82 Prozent der Frauen Bitcoin - im Vergleich zu 76 Prozent der Männer, bei denen Bitcoin damit ebenfalls der Lieblings-Coin ist. Dahinter zählen Ethereum und XRP zu den gefragtesten Coins beider Geschlechter. 53 Prozent der Nutzerinnen besitzen Ethereum, 35 Prozent XRP.Frauen konzentrieren sich stärker auf wenige CoinsBei der Anzahl der gehandelten Kryptowährungen unterscheiden sich Frauen und Männer. Rund die Hälfte der Anlegerinnen haben im vergangenen Jahr nur einen Coin gehandelt, bei Männern sind es 41 Prozent. Drei oder mehr Coins haben indes 29 Prozent der BISON-Kundinnen gehandelt, bei Männern liegt der Anteil bei 36 Prozent.Frauen setzen häufiger auf Buy & Hold67 Prozent der Anlegerinnen haben innerhalb der vergangenen zwölf Monate ausschließlich Kryptowährungen gekauft - und diese dann gehalten und nicht wieder verkauft. Der Anteil bei Männern lag in dieser Kategorie bei 58 Prozent. Sowohl gekauft als auch verkauft haben hingegen 33 Prozent der Frauen und 42 Prozent der Männer.Ähnliche Altersgruppen zwischen GeschlechternDer Großteil der BISON-Anlegerinnen ist über 35 Jahre alt - 75 Prozent beträgt dieser Anteil. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Männern mit 73 Prozent."Die Daten zeigen, dass einige gängige Vorstellungen über Krypto-Anlegerinnen zu kurz greifen. So sind Frauen und Männer über alle Altersklassen hinweg in Kryptowährungen investiert. Gleichzeitig unterscheidet sich das Nutzungsverhalten von Frauen etwa beim Kauf- und Verkaufsverhalten oder auch bei der Anzahl der gehandelten Coins von dem der Männer. Dies zeigt, wie vielfältig sich der Kryptomarkt entwickelt", sagt Dr. Ulli Spankowski, CEO und Co-Founder von BISON.Pressekontakt:BISONpress@bisonapp.comhttps://bisonapp.comOriginal-Content von: Börse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80210/6375823