Wien (www.anleihencheck.de) - Die Börsen in Europa haben zur gestrigen Wochenmitte mit kräftigen Aufschlägen geschlossen, so die Raiffeisen Bank International AG (RBI).Vor allem seien es erfreuliche Nachrichten aus dem Technologiesektor gewesen, welche die Sorgen über eine mögliche Verlangsamung des KI-Investitionsbooms zerstreut hätten. So habe etwa SpaceX angekündigt, im laufenden Quartal Investitionen zwischen 35 und 40 Mrd. USD tätigen zu wollen, was einen weiteren kräftigen Anstieg gegenüber dem Vorquartal bedeuten würde. Darüber hinaus habe auch der Ausblick von Super Micro Computer die Stimmung der Anleger aufgehellt. Starke Quartalszahlen hätten zudem Unternehmen aus anderen Sektoren vermeldet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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