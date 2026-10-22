Berlin (ots) -Sänger Thomas Anders lehnt trotz regelmäßiger Anfragen weiterhin Auftritte in Russland ab - aus Überzeugung. Im gemeinsamen Talkformat "MusikerGrillen" des Fernsehsenders WELT und des Musikmagazins ROLLING STONE Germany (Ausstrahlung am 24. Oktober 2026 um 15:00 Uhr auf WELT TV) knüpft er eine Rückkehr auf russische Bühnen an grundlegende politische Veränderungen in Moskau.Nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sagte Anders eine unmittelbar bevorstehende Tournee mit rund zehn Konzerten ab. Seine Entscheidung begründet er mit seinem moralischen Kompass.Nachfolgend die Aussagen von Thomas Anders aus "MusikerGrillen" im Wortlaut (frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle "MusikerGrillen von WELT und ROLLING STONE"):Über seine Absage an Russland-Konzerte und die Bedingungen für eine Rückkehr:- "Ich war zwei, drei Wochen vor einer Russland-Tour. Geplant waren, glaube ich, für die erste Märzwoche zehn Shows. [...] Ich habe sofort gesagt: Das mache ich auf gar keinen Fall. Das will ich nicht. Das kann ich nicht gutheißen, was da passiert."- "Die Fans haben das überhaupt nicht verstanden, weil ihnen wirklich erklärt wurde: Es ist eine militärische Operation. Es ist nichts Schlimmes, wir müssen uns schützen. Mittlerweile wissen die Fans selbst, was los ist, und verstehen auch, dass ich dort nicht auftrete."- "Man hat einen moralischen Kompass. So etwas kann ich nicht gutheißen, und deshalb trete ich nicht auf."- "Ich bin dort aufgetreten, als es noch die UdSSR war. [...] Diese Verzahnung von Ukrainern und Russen, die im jeweils anderen Land leben, arbeiten, Verwandtschaft haben, verheiratet sind und Kinder haben, ist ganz eng. Und nun beschuldigt man aus einem imperialistischen Gedankengut heraus die Gegenseite und will sie annektieren und mehr oder weniger vernichten. Es sollen ja wieder Russen werden. In dieser Welt will ich dort nicht auftreten."- "Es tut mir leid für meine Fans, die im Grunde gar nichts dafür können. [...] Viele reisen zu mir, wenn ich Shows in Kasachstan oder zum Beispiel in der Türkei habe. Da kommen sie noch hin. Aber das große Publikum hat diese Möglichkeit nicht."- Über weiterhin eingehende Konzertanfragen aus Russland sagt er: "Sie kommen regelmäßig. Kann man nicht doch, will er nicht doch? Nein. Da muss ganz viel passieren. Da muss sich ganz oben an der Spitze etwas ändern. Da muss eine andere Einstellung zur Weltpolitik kommen, damit ich sagen kann: Jetzt kann ich wieder mit Freude auftreten."Sendetermin:Die Episode von "MusikerGrillen" mit Thomas Anders wird am Samstag, 24. Oktober 2026, um 15:00 Uhr auf WELT TV ausgestrahlt. Das Format läuft immer samstags um 15:00 Uhr.Über "MusikerGrillen":In der gemeinsamen Talksendung des Fernsehsenders WELT und des Musikmagazins ROLLING STONE Germany laden die Moderatoren Dennis Sand (WELT) und Sassan Niasseri (ROLLING STONE) Musiker zum Gespräch am Grill über den Dächern Berlins ein. Thematisiert werden Popkultur, künstliche Intelligenz, Politik sowie biografische Brüche und Entscheidungen der Gäste, ergänzt durch Unplugged-Performances. Jede Episode der Auftaktstaffel steht unter einem Leitmotiv: Thomas Anders spricht über Haltung, Westbam analysiert den Begriff der Freiheit, Doro Pesch spricht über Treue, Joachim Witt reflektiert seine künstlerische Wandlung und Prinz Pi thematisiert anlässlich seines Karriereendes das Loslassen.Pressekontakt:Kritsanarat KhunkhamDirector Communications PREMIUM-GRUPPEkritsanarat.khunkham@axelspringer.com030 2591 77608Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59680/6375838