DAX Prognose für Donnerstag, 22.10.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.422 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels wurde das Tagestief formatiert. Es ging von hier aus in dynamischen Impulsen aufwärts. Der Index lief bis zum Nachmittag an und über der 25.700 Punkte-Marke. Das Tageshoch wurde nachfolgend zwar abverkauft, den Bullen gelang es aber den Index bis zum Xetra Schluss wieder über die 25.600 Punkte-Marke zu schieben. Nachbörslich konnte der DAX zunächst das Level halten, gab im späteren Handel dynamisch nach. Die Entlastungsbewegung kurz vor Handelsschluss schob den Index wieder über die 25.600 Punkte-Marke. Der DAX ging bei 25.620 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Vorbörslicher Rücksetzer: Der DAX aktuell ist bei 25.491 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet - damit notiert der Index 129 Punkte unter dem gestrigen Xetra-Schlusskurs.

Charttechnische Entscheidung an der SMA20: Im 1-Stunden-Chart rutschte der DAX wieder unter die SMA20 (25.580 Punkte). Eine Rückkehr über diesen Widerstand ist zwingend nötig, um neues bullisches Momentum freizusetzen.

Leichter Bären-Vorteil: Die Tageserwartung neigt sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 - für das Bear-Szenario leicht zu Gunsten der Verkäufer.

DAX aktuell: Rückblick auf den Handelstag vom 21.10.2026

Der DAX startete gestern Morgen bei 25.422 Punkten in den vorbörslichen Handel. Direkt mit Aufnahme des Xetra-Handels markierte der Index sein Tagestief und zog von dort in dynamischen Impulsen nach oben. Im Nachmittagsverlauf lief der DAX an und über die Marke von 25.700 Punkten.

Trotz zwischenzeitlichem Abverkauf des Tageshochs schoben die Bullen den Index bis zum Xetra-Schluss wieder über die Marke von 25.600 Punkten. Der offizielle Tagesschluss wurde bei 25.620 Punkten formatiert.

Xetra-Gewinner und -Verlierer des Vortags:

Top-Performer: SAP (+2,97 - Siemens Energy (+2,70 - Fresenius (+2,68 %)

Flop-Performer: Rheinmetall (-3,38 - Merck (-2,58 - Qiagen (-1,47 %)

Marktdaten - Tages-Range Übersicht

Kennzahl - Marke 21.10. (Ist) 20.10. (Vortag) Erwartete Range (22.10.) Tageshoch (TH) 25.732 Pkt. 25.435 Pkt. 25.590 - 25.683 Pkt. Tagestief (TT) 25.268 Pkt. 25.067 Pkt. 25.387 - 25.212 Pkt. Xetra-Schluss 25.645 Pkt. 25.304 Pkt. - Tagesschluss (22:00 Uhr) 25.620 Pkt. 25.414 Pkt. - Handelsspanne (Range) 464 Pkt. 368 Pkt. -...

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