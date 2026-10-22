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Die XRP Prognose bekommt neuen Stoff, denn Ripple hat nach einem Rechtsstreit für mehr als 150 Millionen Dollar der US-Börsenaufsicht SEC seine Unterstützung für neue Kryptoregeln zugesagt. Einen Tag später stieg XRP um mehr als vier Prozent und kletterte zurück in Richtung 1,38 Dollar. Trotzdem notiert der Coin noch rund 65 Prozent unter seinem Rekordhoch von 3,84 Dollar. Klare Regeln klingen nach einem Wendepunkt, doch Washington arbeitet langsam und Kurse warten selten auf Behörden. Reicht der Rückenwind aus der Hauptstadt, um die XRP Prognose endlich über 1,38 Dollar zu heben, oder bleibt der Anstieg nur ein kurzes Aufflackern?

XRP Prognose hängt an Washington und an der Marke von 1,38 Dollar

Am 20. Oktober, dem letzten Tag der Kommentarfrist, reichte Ripple bei der SEC einen 20-seitigen Brief zum geplanten Regelwerk Regulation Crypto Assets ein. Wie crypto.news berichtet, unterstützt das Unternehmen den Vorschlag, fordert aber Änderungen im Detail. Laut Rechtschef Stuart Alderoty kostete der jahrelange Streit um XRP mehr als 150 Millionen Dollar. Das Regelwerk ist nur ein Vorschlag, und die SEC prüft nun die Rückmeldungen der Branche, ein Zeitplan, der die XRP Prognose bremst.

Laut Coinpaper reagierte der Markt am Mittwoch trotzdem spürbar, denn XRP legte innerhalb von 24 Stunden um rund 4,7 Prozent zu. Von 4,4 Millionen Dollar an zwangsweise geschlossenen Positionen entfielen etwa 3,6 Millionen Dollar auf Wetten gegen XRP. Für die kurzfristige XRP Prognose ist die Zone zwischen 1,35 und 1,38 Dollar entscheidend. Ein Ausbruch darüber könnte den Weg zu 1,42 Dollar öffnen, während ein Rückfall unter 1,32 Dollar die Zone um 1,29 Dollar ins Spiel bringen würde.

Am Abend lag XRP nach Daten von Coinbase bei rund 1,36 Dollar, bei einer Marktkapitalisierung von etwa 86 Milliarden Dollar. Für die XRP Prognose ist die Rechnung damit ernüchternd, denn selbst der Sprung auf 1,42 Dollar brächte nur rund vier Prozent. Wer auf größere Sprünge hofft, sucht eine Chance, die nicht auf Washington warten muss.

Pepeto, die Börse ohne Gebühren, die anders als die XRP Prognose auf keine Abstimmung wartet

Klare Regeln wären für XRP ein echter Gewinn, und Ripple kämpft hart dafür. Doch wer möchte monatelang zusehen, wie die XRP Prognose an wenigen Cent hängt, während Behörden Briefe lesen? Pepeto ist ein Projekt, das nicht auf eine Abstimmung wartet, denn seine Börse PepetoSwap läuft bereits und ein Listing bei Binance rückt näher.

Ripple hat seinen Anwälten mehr als 150 Millionen Dollar gezahlt, doch auch Trader zahlen einen Preis, und zwar in kleinen Gebühren bei jedem einzelnen Handel. PepetoSwap verlangt eine Swap-Gebühr von 0,00 Prozent, sodass nur die Netzwerkgebühr anfällt. Ein Handel über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar und auf PancakeSwap 2,50 Dollar, auf PepetoSwap dagegen nichts. Bei 200 Trades zu je 5.000 Dollar spart ein aktiver Trader gegenüber Uniswap rund 3.000 Dollar, ein Betrag, der als Gewinn in der eigenen Tasche bleibt.

Wer aktiv handelt, bekommt Markt- und Limit-Orders sowie Käufe nach festem Zeitplan, alles ohne Gebühr. Ein privates Relay ist standardmäßig aktiv und verhindert, dass Bots sich vor die eigene Order drängen, während Anleger ihre Coins die ganze Zeit selbst verwahren. Der Presale gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Code von Pepeto noch vor dem Start des Verkaufs geprüft und verifiziert hat, bevor ein einziger Token verkauft wurde. Der Presale hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt.

XRP verlangt von seinen Anlegern Geduld, ein Presale dagegen belohnt das richtige Timing. In der aktuellen Phase kostet Pepeto 0,000000188 Dollar, und der Preis steigt mit jeder neuen Stufe. Analysten halten nach dem Listing einen 100-fachen Anstieg für möglich, eine kühne Einschätzung, die niemand garantieren kann. Sollten sie recht behalten, könnten aus 1.000 Dollar rund 100.000 Dollar werden. Pepeto bleibt damit der frühe Einstieg, der noch offen steht, während die XRP Prognose auf Washington wartet.

Fazit

Ripples Brief an die SEC ist ein echter Schritt für die XRP Prognose, doch Regeln brauchen Monate, und Anleger sitzen jeden roten Tag aus. Pepeto muss dagegen nicht warten, denn die Börse läuft bereits und das Binance-Listing rückt näher. XRP kostete Anfang 2017 rund 0,006 Dollar und erreichte im Januar 2018 sein Rekordhoch von 3,84 Dollar. Die größten Gewinne machten frühe Käufer, ein Vorteil, den XRP bei 86 Milliarden Dollar Bewertung nicht mehr bieten kann. Sollten Analysten recht behalten, könnten aus 500 Dollar in Pepeto 50.000 Dollar werden, versprochen ist das nicht. Der Preis steigt mit der nächsten Stufe, und wer jetzt kauft, sichert sich einen Einstieg, der nach dieser Phase für immer vorbei ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet Ripples SEC-Brief für die XRP Prognose?

Ripples Brief ist ein gutes Zeichen für die XRP Prognose, weil klare Regeln XRP langfristig helfen. Kurzfristig muss der Kurs 1,38 Dollar überwinden, um 1,42 Dollar anzusteuern.

Warum schauen XRP-Anleger auf Pepeto?

XRP-Anleger schauen auf Pepeto, weil der von SolidProof geprüfte Presale eine laufende Börse ohne Swap-Gebühr bietet. Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.net.