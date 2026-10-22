An der SpaceX-Aktie scheiden sich nach wie vor die Geister. Entsprechend groß war die Anspannung vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Das Raumfahrt- und KI-Unternehmen wusste allerdings zu überzeugen. Der Markt honorierte die starken Zahlen. Die Aktie hob ab.SpaceX mit überraschend starken Finanzergebnissen Das Unternehmen gab den Umsatz im 3. Quartal 2026 mit 14,575 Mrd. US-Dollar an, Das ist eine deutliche Steigerung von über 160 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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