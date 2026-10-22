Original-Research: Somec S.p.A. - von GBC AG



22.10.2026 / 10:30 CET/CEST

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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu Somec S.p.A. Unternehmen: Somec S.p.A. ISIN: IT0005329815 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 26,95 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker

1.HJ 2026: Starkes operatives Ergebnis; erzielter Rekordauftragsbestand ermöglicht die mittelfristige Rückkehr auf den Wachstumskurs Im vergangenen Geschäftsjahr 2025 hat Somec insbesondere bedingt durch negative Wechselkurseffekte und die verstärkte Fokussierung auf margenträchtigere Projekte einen Konzernumsatzrückgang um 3,3% auf 370,02 Mio. € (VJ: 382,82 Mio. €) verzeichnet. Auf Basis konstanter Wechselkurse belief sich der Umsatzrückgang auf 2,1%. Entgegengesetzt hierzu konnten das EBITDA und die operative Marge v.a. durch die verstärkte Konzentration auf margenstärkere Aufträge deutlich um 12,7% auf 33,32 Mio. € (VJ: 29,58 Mio. €) bzw. auf 9,0% (VJ: 7,7%) zulegen. Parallel hierzu wurde ebenfalls das Nettoergebnis (nach Minderheiten) stark verbessert auf 4,82 Mio. € (VJ: -3,30 Mio. €). In Bezug auf das erste Halbjahr 2026 hat Somec v.a. aufgrund von währungsseitigem Gegenwind und einer bewusst selektiveren Auswahl von Projekten einen Umsatzrückgang um 3,3% auf 186,32 Mio. € (1. HJ 2025: 192,72 Mio. €) hinnehmen müssen. Auf Basis konstanter Wechselkurse betrug der Umsatzrückgang lediglich 1,4%. Entgegengesetzt hierzu konnten durch eine verstärkte Fokussierung auf margenstärkere Aufträge, einen ausgewogeneren Umsatzmix und stärkere Effizienzgewinne auf allen Ergebnisebenen deutliche Verbesserungen erzielt werden. So wurde das EBITDA deutlich um 10,8% auf 17,54 Mio. € (1. HJ 2025: 15,83 Mio. €) gesteigert, woraus eine Erhöhung der EBITDA-Marge auf 9,4% (1. HJ 2025: 8,2%) resultierte. Auch das Nettoergebnis (nach Minderheiten) wurde stark verbessert auf 6,12 Mio. € (1. HJ 2025: 1,63 Mio. €). Der Somec-Konzern hat für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 keine konkrete Guidance herausgegeben. Dennoch erwartet das Management der Engineering-Gesellschaft laut eigenen Äußerungen im Halbjahres-Earnings-Call für das zweite Geschäftshalbjahr 2026 eine leichte Verbesserung bei der Konzernumsatzentwicklung. Laut Aussagen des Somec-Managements von Mitte September 2026 gegenüber Teleborsa soll der Konzern auch mittelfristig wieder über alle drei Geschäftsbereiche hinweg auf den Wachstumskurs zurückkehren. Konkret wird für das "Horizons"-Segment erwartet, dass die Kernsparte nach einer Konsolidierungsphase wieder auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zurückfindet. Als wesentliche Wachstumstreiber wurden hierbei das zivile Fassadengeschäft, der Schiffsneubau und das Refitting-Geschäft identifiziert. Hinsichtlich des Geschäftsbereichs "Talenta" erwartet Somec eine Fortsetzung des Wachstums, v.a. im Bereich des Schiffsneubaus und bei maritimen Refitting-Aktivitäten. Auch in Bezug auf die "Mestieri"-Sparte rechnet Somec basierend auf dem erwarteten Wiederanlaufen verschiedener Interiors-Projekte mittelfristig mit der Rückkehr in den Wachstumsmodus. Daneben strebt das Unternehmen auch ab 2027 die Wiederaufnahme der M&A-Aktivitäten im "Mestieri"-Geschäftsfeld an, wodurch sich in der Folge zusätzliche Wachstumsimpulse ergeben könnten. Um ab dem Geschäftsjahr 2027 wieder auf einen signifikanten Wachstumskurs zurückkehren zu können, kann der Somec-Konzern auf einen umfangreichen Auftragsbestand zurückgreifen. Der Gesamtauftragsbestand erhöhte sich zum Stichtag 30.06.2026 deutlich auf 956,0 Mio. € (31.12.2025: 771,0 Mio. €). Durch die von Somec nach dem Halbjahresstichtag gewonnenen Großaufträge, wie z.B. den prestigeträchtigen 350-Park-Avenue-Rekordauftrag für Fabbrica, erreichte der Gesamtauftrags-bestand zuletzt sogar das Rekordniveau von über 1,1 Mrd. €. Vor dem Hintergrund der schwächeren Halbjahresumsätze von Somec, die unter unseren Erwartungen lagen, haben wir unsere bisherigen Umsatzschätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 leicht nach unten angepasst auf nun 375,13 Mio. € (zuvor: 379,94 Mio. €). Angesichts der starken operativen Ergebnisentwicklung bzw. Rentabilität im ersten Halbjahr haben wir dennoch unsere bisherige EBITDA-Schätzung (EBITDA GBCe: 36,25 Mio. €) für die aktuelle Geschäftsperiode beibehalten. Auch unsere Umsatz- und EBITDA-Schätzungen für das darauffolgende Geschäftsjahr 2027 haben wir unverändert belassen. In Anbetracht des Rekordauftragsbestands (zuletzt über 1,1 Mrd. €), der die Visibilität der künftigen Umsätze stark erhöht hat, und der vom Somec-Management erwarteten mittelfristigen Rückkehr des Konzerns auf den Wachstumskurs, haben wir unsere Umsatz- und EBITDA-Schätzungen für das Geschäftsjahr 2028 auf 408,54 Mio. € (zuvor: 399,73 Mio. €) bzw. 42,09 Mio. € (zuvor: 40,53 Mio. €) angehoben. Angesichts des zum Ende des ersten Halbjahr 2026 verbesserten Finanzergebnisses und den unter unseren Erwartungen angefallenen Abschreibungen (D&A), haben wir unsere bisherigen Nettoergebnis- und EBIT-Schätzungen für das Geschäftsjahre 2026 und die Folgejahre ebenfalls erhöht. Insgesamt sollte es dem Engineering-Konzern auch zukünftig gelingen, mit den stark im maritimen Sektor verankerten umfangreichen Geschäftsaktivitäten von der weltweit weiterhin boomenden Kreuzfahrtbranche zu profitieren. Durch den prestigeträchtigen Rekordauftrag für Fabbrica sollte auch das US-Fassadenbusiness in den kommenden Geschäftsjahren wieder an Fahrt aufnehmen können. Die avisierte Wiederaufnahme der M&A-Aktivitäten ab dem kommenden Geschäftsjahr 2027, mit dem Schwerpunkt auf der Mestieri-Sparte, eröffnet zusätzliches Wachstumspotenzial und könnte das künftige Wachstumstempo nochmals spürbar erhöhen. Basierend auf unseren angepassten Umsatz- und Ergebnisprognosen für das aktuelle Geschäftsjahr und die Folgejahre haben wir unser bisheriges Kursziel auf 26,95 € (zuvor: 22,70 €) erhöht. Unsere Kurszielerhöhung resultiert primär aus unseren signifikant angehobenen Prognosen für das Geschäftsjahr 2028 und der damit verbundenen höheren Ausgangsbasis für die Schätzungen der Folgejahre. Kurszielerhöhend wirkte auch der eingetretene sogenannte "Roll-Over-Effekt" (neuer Kurszielhorizont 31.12.2027 statt bisher 31.12.2026). Kurszielmindernd wirkten hingegen unsere angehobenen Kapitalkosten (WACC) infolge der Erhöhung des risikofreien Zinssatzes (von zuvor 3,0% auf derzeit 3,5%). In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20261022_Somec_Anno_GER_final



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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a, 5b, 6a, 11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm



Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research erstellt.

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Fertigstellungsdatum: 21.10.2026 (17:25 Uhr)

Datum der ersten Weitergabe: 22.10.2026 (10:30 Uhr)



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