Unternehmen treibt Pläne für Graphen-Produktionsanlage im Raum Chicago mit angepeilter Kapazität von zunächst 10 t pro Quartal voran und verzeichnet vielversprechende vorläufige Testergebnisse bei Schmierstoffen

Vancouver, British Columbia / 22. Oktober 2026 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO | OTCQB: ARLSF | FWB: 94Y) ("Argo" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update hinsichtlich seiner Pläne zur Errichtung einer Graphen-Raffinerie in kommerziellem Maßstab im Raum Chicago, Illinois, bereitzustellen und gleichzeitig vielversprechende vorläufige Ergebnisse von der Bewertung von Graphen als leistungssteigerndes Additiv in Industrieschmierstoffen bekannt zu geben.

Gemeinsam treiben diese Initiativen die Strategie von Argo voran, ein vertikal integriertes Graphen-Geschäft aufzubauen, das die Produktion in kommerziellem Maßstab mit der Entwicklung von graphenbasierten Produkten für Industriemärkte verknüpft.

Die Kommerzialisierungsstrategie von Argo basiert auf seiner exklusiven globalen Lizenz für die proprietäre STREAM-Produktionstechnologie von Grapherry. Die Vereinbarung eröffnet zudem einen vertraglich geregelten Weg zum vollständigen Erwerb der Eigentumsrechte und unterstützt Argos langfristiges Ziel, Eigentümer seiner Kernproduktionstechnologie zu werden.

Vorantreiben der Graphen-Raffineriestrategie von Argo

Argo treibt seine Pläne zur Errichtung einer Graphen-Raffinerie in kommerziellem Maßstab im Raum Chicago weiter voran, was einen bedeutsamen Schritt beim Übergang des Unternehmens von der Pilotproduktion zur kommerziellen Fertigung darstellt.

Das Unternehmen befindet sich in der Endphase der Sicherung einer Betriebsstätte für seine STREAM-Produktionsanlagen, in der Graphen und Graphenoxid für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen hergestellt werden sollen.

Einer in Nevada registrierten 100%igen Tochtergesellschaft von Argo Graphene Solutions Corp. wurde vom Secretary of State des US-Bundesstaats Illinois mit Wirksamkeitsdatum 15. Oktober 2026 die Geschäftserlaubnis für Illinois erteilt. Die Tochtergesellschaft wird zurzeit einer Umfirmierung unterzogen, um das wachsende Portfolio an Graphen- und Graphenoxid-Produkten sowie industriellen Anwendungen von Argo besser widerzuspiegeln. Das Unternehmen wird den neuen Namen nach behördlicher Genehmigung bekannt geben.

Argo strebt in der ersten Entwicklungsphase eine Produktionskapazität von etwa 10 t Graphen pro Quartal an und plant, diese im Zuge der Umsetzung seiner langfristigen Kommerzialisierungsstrategie auf etwa 90 t pro Quartal zu erhöhen.

Argo plant zudem die Erweiterung seiner Graphenoxid-Produktionskapazitäten, wobei zunächst 30 t Graphenoxid-Dispersion mit einer Konzentration von 20 % pro Quartal angepeilt werden und eine weitere Kapazitätserweiterung im Zuge der Entwicklung des kommerziellen Betriebs ins Auge gefasst wird.

Die geplante Einrichtung soll das vertikal integrierte Raffineriemodell von Argo unterstützen und die Graphenproduktion mit Materialtests, Anwendungsentwicklung und Kundenqualifizierungsprogrammen verbinden.

Argo beabsichtigt nun nach dem Abschluss seiner Finanzierung in Höhe von 1,47 Mio. CAD im September 2026 den Ausbau der Produktionsstätte, die Skalierung der Produktion sowie die Kundenqualifizierungsprogramme voranzutreiben. Die geplante Raffinerie soll die Entwicklung von Graphen- und Graphenoxid-Produkten für Industriemärkte, einschließlich Bauwesen, Energiespeicherung, Verbundwerkstoffen, Beschichtungen und Schmierstoffen, unterstützen und gleichzeitig eine Grundlage für zukünftige kommerzielle Partnerschaften bilden.

Erweiterung industrieller Anwendungen: Mit Graphen versetzte Schmierstoffe

Neben seiner Raffinerieentwicklung treibt Argo die Bewertung von mit Graphen versetzten Industrieschmierstoffen voran, was eine weitere potenzielle kommerzielle Anwendung für seine Graphen-Technologie darstellt.

Vorläufige Tests haben vielversprechende Ergebnisse geliefert und verdeutlicht, dass Graphen in einem eigens formulierten Mineralöl über mehrere Wochen hinweg in getesteten Konzentrationen zwischen 0,05 und 0,50 Gewichtsprozent dispergiert blieb. Die Aufrechterhaltung einer stabilen Dispersion ist ein bedeutsamer Schritt in Richtung Entwicklung von Schmierstoffformulierungen, die das Potenzial aufweisen, die Reibung zu reduzieren, den Anlagenverschleiß zu minimieren und die Betriebseffizienz zu verbessern. Erste Reibungstests haben ebenfalls vielversprechende Beobachtungen erbracht, die eine weitere Leistungsbewertung und Formulierungsentwicklung unterstützen.

Die globale Schmierstoffindustrie stellt einen beträchtlichen Markt für potenzielle leistungssteigernde Additive dar. Laut Grand View Research wird prognostiziert, dass der globale Schmierstoffmarkt im Jahr 2026 etwa 155 Milliarden USD erreichen und bis 2033 auf über 204 Milliarden USD steigen wird. Graphenbasierte Additive könnten bestehende Schmierstoffformulierungen branchenübergreifend verbessern, einschließlich Transport, Fertigung, Bauwesen, Bergbau und Energie.

Argo beabsichtigt, seine Formulierungen weiterhin zu testen und zu verfeinern, wobei der Schwerpunkt auf der Validierung von Leistungsverbesserungen und der Identifizierung wirtschaftlich tragfähiger Anwendungen liegt.

"Unsere geplante Raffinerie im Raum Chicago ist ein wesentlicher Schritt beim Aufbau der Produktionskapazitäten, die erforderlich sind, um Graphen über mehrere Industriemärkte hinweg zu kommerzialisieren", sagte Dr. Vikas Berry, CEO von Argo Graphene Solutions Corp. "Die vielversprechenden Ergebnisse unserer vorläufigen Schmierstofftests unterstreichen eine weitere potenzielle Anwendung für Graphen. Unser Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung der Produktion, der Validierung der Leistung und der Umsetzung dieser Möglichkeiten in kommerzielle Produkte."

Über Argo Graphene Solutions Corp.

Argo Graphene Solutions Corp. ist ein auf fortschrittliche Materialien spezialisiertes kanadisches Unternehmen, das Graphentechnologien auf Basis der proprietären STREAM-Produktionsplattform entwickelt und vermarktet. Die Plattform wurde exklusiv von Grapherry lizenziert und sieht einen Weg zum vollständigen Eigentum vor. Unter der Leitung von CEO Dr. Vikas Berry entwickelt Argo eine vertikal integrierte Graphen-Raffinerieplattform, die darauf ausgelegt ist, die Produktion von Graphen und Graphenoxid mit Anwendungsentwicklung, industriellen Tests und Kommerzialisierung zu verknüpfen.

Das Unternehmen evaluiert STREAM-Materialien für verschiedene Industriemärkte, unter anderem Energiespeicherung, KI-Infrastruktur, Halbleiter und fortschrittliche Elektronik, Bauwesen, Verbundwerkstoffe, Landwirtschaft, Beschichtungen und weitere neu entstehende Anwendungen. Die Strategie von Argo vereint die Produktion fortschrittlicher Materialien, die Entwicklung von Anwendungen, Tests, Branchenkooperationen und die Vermarktung.

Wir berufen uns auf die Safe-Harbor-Bestimmungen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Robert Intile, CFO

Argo Graphene Solutions Corp.

E-mail: robert.intile@argographene.com

Telefon: 604-763-4017

Website: www.argographene.com

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