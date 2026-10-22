Peking bestellt Alibaba und JD ein, die Aktie rutscht unter 100 Hongkong-Dollar. Doch Analysten sehen fast 80 Prozent Potenzial. Kaufchance oder Falle? Was hinter dem Kurssturz steckt. Peking zieht die Zügel an. Alibaba zahlt die Zeche. Die Aktie des chinesischen Onlinehändlers brach am Donnerstag in Hongkong um bis zu 6,3 Prozent ein. Das ist der stärkste Rückgang seit dem 24. August. Auslöser ist die Staatliche Behörde für Marktregulierung. Sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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