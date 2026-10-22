Anthropic will Meta mit Muse und OpenAI mit Dots Konkurrenz machen. Dafür veröffentlicht das KI-Unternehmen jetzt seinen eigenen agentischen Assistenten. Was Claude Duet leisten und für wen es gedacht ist. Viele große KI-Unternehmen verfolgen aktuell den Trend des agentischen Assistenten für alltägliche Zwecke. Zunächst stellte Meta seine Version mit Muse AI vor, dann folgte kurz darauf OpenAI mit Dots. Jetzt schließt sich auch der dritte große Player ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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