Niederdorfelden (ots) -Mit Esprico Vitamin Next D bringt Engelhard Arzneimittel das erste Vitamin-D-Präparat zur Nahrungsergänzung auf den Markt, das auf Calcidiol setzt - die natürliche Transport- und Speicherform von Vitamin D im menschlichen Körper. Es steht dem Organismus direkter und schneller zur Verfügung als herkömmliches Vitamin D3.Gerade in den Wintermonaten kann die Vitamin-D-Versorgung in Mitteleuropa zur Herausforderung werden: Durch den niedrigen Sonnenstand erreicht weniger UVB-Strahlung die Haut. Hinzu kommen kürzere Aufenthalte im Freien und warme Kleidung, die den Kontakt der Haut mit Sonnenlicht zusätzlich einschränken. All diese Faktoren können dazu führen, dass die körpereigene Bildung von Vitamin D sinkt. Da über die Ernährung in der Regel nur ein kleiner Teil des Bedarfs gedeckt wird, kommt es auf gut gefüllte Vitamin-D-Speicher an. Werden diese über die Sommermonate nicht ausreichend aufgebaut, kann vor allem im Herbst und Winter eine Versorgungslücke entstehen.Calcidiol ermöglicht eine schnellere und direktere Vitamin-D-ErgänzungHier setzt Esprico Vitamin Next D an. Bei dem darin enthaltenen Calcidiol handelt es sich um die natürliche Transport- und Speicherform von Vitamin D im menschlichen Körper. Bei der körpereigenen Produktion stellt der Körper in der Haut zunächst Cholechalciferol (Vitamin D3) her, dass dann in der Leber zu Calcidiol umgewandelt wird. Auch das über Nahrungsergänzungsmittel aufgenommene Cholecalciferol (Vitamin D3) muss zunächst über diesen Weg verstoffwechselt werden. Diese enzymatische Reaktion ist bei Calcidiol nicht erforderlich. Dadurch besitzt es eine hohe Bioverfügbarkeit und kann den Vitamin-D-Spiegel schneller und direkter beeinflussen. Das macht sich auch in der Verzehrempfehlung bemerkbar. Für den gleichen Effekt wird im Vergleich zu Vitamin D3 2,5 mal weniger Calcidiol benötigt - und es muss nicht zusammen mit fettreicher Nahrung eingenommen werden.Relevant für unterschiedliche Zielgruppen und BedarfssituationenEsprico Vitamin Next D ist eine innovative Option für Kundinnen und Kunden, die ihre Vitamin-D-Versorgung ergänzen möchten - zum Beispiel Seniorinnen und Senioren, Menschen mit dunklerem Hauttyp und damit potenziell geringerer körpereigener Vitamin-D-Bildung durch Sonnenlicht, Frauen in der Menopause sowie Personen mit besonderem Ernährungsbedarf oder speziellen Ernährungskonzepten, etwa bei glutenfreier Ernährung.Mit Next D erweitert Engelhard die Esprico-Produktfamilie. Die Marke Esprico steht für ausgewählte Nahrungsergänzungsmittel, die eine bewusste Ernährung sinnvoll ergänzen und die gezielte Versorgung mit Nährstoffen unterstützen. Zum Sortiment gehört neben dem Neuprodukt auch Esprico Konzentration +.Esprico Vitamin Next D auf einen BlickEsprico Vitamin Next D ist für den täglichen Verzehr konzipiert - entweder als kleine Tablette oder, insbesondere für die Kinder, als Gummidrop mit leckerem Himbeergeschmack. Tabletten und Gummidrops sind vegan, lactose- und glutenfrei. Sie sind frei von künstlichen Aromen, Süßstoffen, Farb- und Konservierungsstoffen und sind für Schwangere und Stillende geeignet.Esprico Vitamin Next D für Erwachsene - klein und leicht zu schlucken- 10 µg Calcidiol pro Tablette, entsprechend 1000 I.E. Vitamin D- Verzehrempfehlung Erwachsene und Jugendliche ab 11 Jahren: 1 Tablette täglichEsprico Vitamin Next D für Kinder ab 3 Jahren - als Gummidrop mit leckerem Himbeergeschmack- 5 µg Calcidiol pro Gummidrop, entsprechend 500 I.E. Vitamin D- Verzehrempfehlung Kids: Kinder ab 3 Jahren 1 Gummidrop täglich, Erwachsene und Kinder ab 11 Jahren 2 Gummidrops täglich- Gummidrops verkleben nicht in der Dose- Der Sicherheitsverschluss reduziert die Gefahr eines versehentlichen überhöhten VerzehrsÜber EngelhardAls einer der führenden Markenhersteller im OTC-Bereich erforscht und entwickelt Engelhard Markenarzneimittel aus Wirkstoffen, die die besten ihrer Klasse sind. Das Ergebnis sind international führende Marken wie Prospan, Sinolpan, isla, Tyrosur und Velgastin, die nach höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt und in mehr als 100 Ländern vertrieben werden. Die Kernkompetenzen des 1872 aus einer Apotheke in Frankfurt heraus entstandenen Unternehmens liegen in den Bereichen Atemwegs- und Hauterkrankungen sowie Verdauungsprobleme. Dafür arbeiten mittlerweile mehr als 550 Mitarbeiter, die einen jährlichen Umsatz von ca. 176 Mio. EUR erwirtschaften. Mehr Informationen finden Sie auf www.engelhard.de.Pressekontakt:Caroline Jost+49 6101 539-2153C.Jost@engelhard.deOriginal-Content von: Engelhard, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111771/6375936