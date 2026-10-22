Gold: 2.700 Meter Bohrprogramm gestartet - was steckt unter der alten Mine?

Anzeige / Werbung
Silver Mines meldet den Start des ersten eigenen Bohrprogramms im Goldprojekt Kramer Hills in Kalifornien. Bis zu 22 Diamant-Bohrungen mit insgesamt 2.700 Metern sollen das Umfeld der früheren Shaherald-Tagebaugrube untersuchen. Im Mittelpunkt stehen oberflächennahe Oxidvererzungen und mögliche tiefer liegende Sulfidzonen.
Silver Mines meldet den Start des ersten eigenen Bohrprogramms im Goldprojekt Kramer Hills in Kalifornien. Bis zu 22 Diamant-Bohrungen mit insgesamt 2.700 Metern sollen das Umfeld der früheren Shaherald-Tagebaugrube untersuchen. Im Mittelpunkt stehen oberflächennahe Oxidvererzungen und mögliche tiefer liegende Sulfidzonen.
Historischer Bergbau liefert Ansatzpunkte
Gold wurde dort bereits in den 1920er-Jahren entlang eines etwa vier Kilometer langen Abschnitts einer größeren Scherzone gewonnen. Eine Scherzone ist ein durch starke Gesteinsbewegungen
entstandener Bereich, in dem sich Gold anreichern kann.
Beaver Resources genehmigte in den 1980er-Jahren fünf Tagebaue über 1,5 Kilometer. Entwickelt wurde nur die Shaherald-Grube, bevor der Betrieb um 1990 endete. Frühere Bohrungen durchschnitten unter anderem 21,3 Meter mit 7,9 Gramm Gold pro Tonne ab 9,1 Metern Tiefe sowie 18,3 Meter mit 4,2 Gramm pro Tonne ab der Oberfläche.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)