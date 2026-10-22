Gold: 2.700 Meter Bohrprogramm gestartet - was steckt unter der alten Mine?

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Silver Mines meldet den Start des ersten eigenen Bohrprogramms im Goldprojekt Kramer Hills in Kalifornien. Bis zu 22 Diamant-Bohrungen mit insgesamt 2.700 Metern sollen das Umfeld der früheren Shaherald-Tagebaugrube untersuchen. Im Mittelpunkt stehen oberflächennahe Oxidvererzungen und mögliche tiefer liegende Sulfidzonen.

Silver Mines meldet den Start des ersten eigenen Bohrprogramms im Goldprojekt Kramer Hills in Kalifornien. Bis zu 22 Diamant-Bohrungen mit insgesamt 2.700 Metern sollen das Umfeld der früheren Shaherald-Tagebaugrube untersuchen. Im Mittelpunkt stehen oberflächennahe Oxidvererzungen und mögliche tiefer liegende Sulfidzonen.

Historischer Bergbau liefert Ansatzpunkte

Gold wurde dort bereits in den 1920er-Jahren entlang eines etwa vier Kilometer langen Abschnitts einer größeren Scherzone gewonnen. Eine Scherzone ist ein durch starke Gesteinsbewegungen entstandener Bereich, in dem sich Gold anreichern kann.



Beaver Resources genehmigte in den 1980er-Jahren fünf Tagebaue über 1,5 Kilometer. Entwickelt wurde nur die Shaherald-Grube, bevor der Betrieb um 1990 endete. Frühere Bohrungen durchschnitten unter anderem 21,3 Meter mit 7,9 Gramm Gold pro Tonne ab 9,1 Metern Tiefe sowie 18,3 Meter mit 4,2 Gramm pro Tonne ab der Oberfläche.