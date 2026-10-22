Emittent / Herausgeber: Skyborn Renewables GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Installation der Offshore-Umspannplattformen Darß und Zingst



22.10.2026 / 11:00 CET/CEST

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Installation der Offshore-Umspannplattformen Darß und Zingst Zentrale Offshore-Infrastruktur für den größten Offshore-Windpark der deutschen Ostsee erfolgreich installiert



Hamburg, 22. Oktober 2026 - Die Installation der Offshore-Umspannplattformen (OSS) Darß und Zingst in der deutschen Ostsee wurde erfolgreich abgeschlossen. Die beiden Plattformen bilden einen zentralen Bestandteil der Netzanbindungsinfrastruktur für den Offshore-Windpark Gennaker und markieren einen der ersten großen Offshore-Baumeilensteine in der Umsetzungsphase des Projekts. Als wesentlicher Bestandteil des unter der Verantwortung von 50Hertz realisierten Netzanbindungssystems OST-6-1 werden die Plattformen künftig den im Offshore-Windpark erzeugten Strom sammeln, von 66 kV auf die Übertragungsspannung von 220 kV transformieren und dessen Weiterleitung in das deutsche Stromnetz ermöglichen. Mit der erfolgreichen Installation der Offshore-Umspannplattformen wurde ein zentraler Bestandteil der künftigen Offshore-Infrastruktur von Gennaker errichtet. Die Plattformen bilden die Verbindung zwischen den Windenergieanlagen und dem deutschen Übertragungsnetz und schaffen damit die Grundlage für die nächsten Offshore-Bauphasen sowie die künftige Einspeisung erneuerbaren Stroms in das Netz. Für die Installation kam die Pioneering Spirit zum Einsatz, das weltweit größte Offshore-Bauschiff des niederländischen Offshore-Dienstleisters Allseas. Mit einer Länge von 382 Metern, einer Breite von 124 Metern und einer Hebekapazität von bis zu 60.000 Tonnen zählt die Pioneering Spirit zu den leistungsfähigsten Offshore-Bau- und Installationsschiffen weltweit. Ihr Einsatz verdeutlicht die technische Komplexität und die Dimension der Offshore-Bauarbeiten, die derzeit im Rahmen des Offshore-Windparkprojekts Gennaker umgesetzt werden. Der Offshore-Windpark Gennaker befindet sich rund 15 Kilometer nördlich der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns. Mit einer geplanten installierten Leistung von 976,5 MW wird Gennaker nach seiner Fertigstellung der größte Offshore-Windpark in der deutschen Ostsee sein. Der Offshore-Windpark wird aus 63 Windenergieanlagen der 15-MW-Klasse bestehen und voraussichtlich rund 3,8 TWh erneuerbaren Strom pro Jahr erzeugen. Dies entspricht rechnerisch dem jährlichen Strombedarf von rund einer Million Haushalten. Über den Offshore Windpark Gennaker: Der Offshore Windpark Gennaker befindet sich in der deutschen Ostsee. Das Projekt wurde von Skyborn Renewables entwickelt und wird gemeinsam mit den Stadtwerken München (SWM) realisiert. Mit einer geplanten installierten Leistung von 976,5 MW wird der Offshore Windpark Gennaker nach seiner Fertigstellung der größte Offshore Windpark in der deutschen Ostsee sein. Der Offshore Windpark entsteht rund 15km nördlich der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns und wird jährlich rund 3,8 TWh erneuerbaren Strom erzeugen, entsprechend dem jährlichen Strombedarf von rund einer Million Haushalten. Damit wird der Offshore Windpark Gennaker einen wichtigen Beitrag zur Energiewende, zur Versorgungssicherheit und zum Ausbau erneuerbarer Energien leisten.



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