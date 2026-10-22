NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike nach einem Treffen mit dem neuen Finanzvorstand Dave Denton auf "Underweight" mit einem Kursziel von 33 US-Dollar belassen. Ein wichtiger Klarstellungspunkt in der Besprechung sei gewesen, dass die Umsätze des Sportartikelkonzerns im zweiten Geschäftsquartal mit Gegenwind konfrontiert sein werden, schrieb Matthew R. Boss in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US6541061031
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US6541061031
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