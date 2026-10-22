Frankfurt am Main (ots) -Wer gerne in der Bütt steht, mit der Garde glänzt, auf der Showbühne tanzt oder singt, hat jetzt die Chance auf einen Fernsehauftritt: Der Hessische Rundfunk (hr) sucht Künstlerinnen und Künstler, Garden sowie Solistinnen und Solisten für seine Fastnachtssendungen 2027. Gefragt sind Beiträge für "Hessen lacht zur Fassenacht", "Die hessische Weiberfastnacht" und "Rosa Wölkchen" im hr-Sendesaal in Frankfurt und die neue Sendung "Bütt, Tusch & Theke - Fastnacht aus Fulda".Gesucht ist alles, was zur Fastnacht passt, und das Publikum begeistert: von der pointierten Rede über den schwungvollen Gardetanz und die große Showchoreografie bis zum Gesang oder einem ungewöhnlichen Solo-Auftritt. Auch wer an seinem Programm noch arbeitet, ist willkommen: Eine Aufnahme aus der Probe genügt, damit sich die Redaktion einen ersten Eindruck verschaffen kann.Die Bewerbung läuft ausschließlich online. Die Redaktion bittet um den Upload eines Videos oder Audios. Einsendeschluss ist Freitag, 13. November 2026. Nach der Sichtung lädt der hr eine Auswahl der Bewerber*innen zum Casting ein. Es findet am Freitag und Samstag, 27. und 28. November 2026, beim hr in Frankfurt statt. Wer dort überzeugt, steht bei einer Fastnachtssendung zu Beginn des neuen Jahres auf der Bühne.Einsendeschluss: Freitag, 13. November 2026Casting: Freitag und Samstag, 27. und 28. November 2026, hr in FrankfurtPressekontakt:PressereferentSebastian HüblTelefon: +49 (0)69 155-3789E-Mail: sebastian.huebl@hr.deDieser Kontakt ist nur für Presseanfragen.Rückfragen an: Kulturmarketing Dr. Gerhard, Nicola von Heyking, 089-244116481, nvh@kulturmarketing-gerhard.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6375974