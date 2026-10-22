Nach über 30 Jahren: Microsoft könnte der Windows-Taste eine neue Funktion geben. Schließlich droht die Neugestaltung von Microsoft Search, den berühmten Button überflüssig zu machen. Bei der Einführung von Windows 95 im Jahr 1995 stellte Microsoft die Windows-Taste vor. Seitdem sitzt sie auf den meisten Tastaturen zwischen der Strg- und der Alt-Taste und öffnet zuverlässig das Startmenü. Die User:innen können darin ihren Rechner oder das Internet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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