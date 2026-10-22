Stuttgart/Waiblingen (ots) -Wer gehört in Stuttgart zu den besten Sportholzfällern der Welt? Bei den STIHL TIMBERSPORTS Weltmeisterschaften treffen am 30. und 31. Oktober rund 100 Athletinnen und Athleten aus vier Kontinenten in der Porsche-Arena aufeinander. Die Ausgangslage ist spannend: Im Teamwettbewerb trifft der amtierende Weltmeister auf starke Herausforderer, im Einzel ist der Titel vakant. Dazu kommen Athleten, die in dieser Saison bereits Rekorde aufgestellt haben - und einige, die in Stuttgart für eine Überraschung sorgen könnten.Bereits 2023 sorgten 6.500 Fans in der Porsche-Arena für eine außergewöhnliche Atmosphäre - 2026 werden erneut ausverkaufte Ränge erwartet. Den Auftakt macht am Freitagabend der Teamwettbewerb. 20 Nationalmannschaften treten im K.-o.-System gegeneinander an. Vier Athleten absolvieren dabei vier Disziplinen direkt hintereinander: Stock Saw, Single Buck, Underhand Chop und Standing Block Chop. Das Team, das am Ende schneller ist, zieht in die nächste Runde ein. Zeit zum Verschnaufen bleibt kaum.Die Favoritenrolle ist klar verteilt: Australien geht als Topfavorit in den Wettbewerb. Die "Chopperoos" sind seit 2018 im Teamwettbewerb ungeschlagen, haben den WM-Titel bereits zehnmal gewonnen und halten zudem den aktuellen Weltrekord. Doch die Konkurrenz ist ihnen nähergekommen. Polen holte 2025 Bronze und tritt mit einer starken Mannschaft an. Besonders Szymon Groenwald und Michal Dubicki haben in diesem Jahr ihre Klasse erneut unter Beweis gestellt: Groenwald verteidigte seinen Polnischen Meistertitel, Dubicki gewann zum dritten Mal in Folge die European Trophy.Auch die USA gehören zu den Teams, die Australien den Weg zum nächsten Titel erschweren können. Mit Matt Cogar und Nate Hodges stehen die beiden Athleten im Aufgebot, die bei den US-Meisterschaften 2026 die ersten beiden Plätze belegten. Cogar sicherte sich dabei bereits seinen achten nationalen Titel, Hodges überzeugte unter anderem mit einer starken Hot-Saw-Zeit. Wenn die Amerikaner ihre individuelle Klasse im Teamwettbewerb zusammenbringen, ist mit ihnen zu rechnen.Und dann ist da Team Deutschland: Vor heimischem Publikum wollen die deutschen Athleten zeigen, dass sie mit der internationalen Spitze mithalten können.Angeführt wird die Auswahl des WM-Gastgebers von Danny Martin (Sinntal/Hessen), siebenfacher Deutscher Meister, vierfacher Rekordhalter und zweifacher Sieger der DACH-Meisterschaft. Zum Team gehören MarcelSteinkämper (Minden/Nordrhein-Westfalen), Denny Vielwerth (Sondheim/Bayern) und Thomas Hofbauer (Regenstauf/Bayern). Als Kapitän wird Peter Bauer (Schmidmühlen/Bayern) die Mannschaft begleiten. Rookie Louis Schindhelm (Sonneberg/Thüringen) wird erstmals WM-Luft schnuppern.Am Samstag, 31. Oktober, rückt dann der Einzelwettbewerb in den Mittelpunkt. Einen neuen Weltmeister wird es definitiv geben: Der amtierende Titelträger Jack Jordan aus Neuseeland hat die Qualifikation verpasst. Stattdessen tritt mit sein älterer Bruder Shane Jordan an. Auch Brayden Meyer zählt zu den Athleten mit Titelambitionen. Der Vizeweltmeister von 2025 geht als amtierender Australischer Meister und Weltrekordhalter im Underhand Chop an den Start und hat damit die Chance auf seinen zweiten WM-Titel.Aus europäischer Sicht richtet sich der Blick vor allem auf Szymon Groenwald aus Polen. Der 20-Jährige führt die europäische Rangliste (https://data.stihl-timbersports.com/EuropeanRanking) an, wurde bei der WM 2025 Dritter und hat in dieser Saison bereits drei Europarekorde aufgestellt.Auch Teamkapitän Danny Martin kennt die Porsche-Arena bereits bestens. Der siebenfache Deutsche Meister startet am Freitag im Teamwettbewerb an der Single Buck, bevor er am Samstag im Einzel erneut auf die internationale Konkurrenz trifft. An Stuttgart hat er besondere Erinnerungen: Bei der Einzel-Weltmeisterschaft 2023 überraschte Martin mit Bronze. Drei Jahre später will er vor heimischem Publikum erneut für einen besonderen Moment sorgen.Das Event ist an beiden Abenden ausverkauft. Die Wettkämpfe werden zusätzlich im Livestream bei Youtube (https://www.youtube.com/@STIHLTIMBERSPORTS) und Facebook (https://www.facebook.com/stihltimbersportsDACH) übertragen sowie bei Sport1 (https://www.sport1.de/tv-video/tv). Weitere Informationen zu den Teilnehmern sowie die gesamten Ergebnisse sind nachzulesen in der STIHL TIMBERSPORTS Database. (https://data.stihl-timbersports.com/Events)Die STIHL TIMBERSPORTS Weltmeisterschaft 2026 in der Übersicht:Wann: 30. Oktober Team-Weltmeisterschaft, 20 Uhr31. Oktober Einzel-Weltmeisterschaft, 20 UhrWo: Porsche-Arena, Mercedesstr. 69, StuttgartEinladung für MedienWir freuen uns, Sie zur Weltmeisterschaft in Stuttgart zu begrüßen. Vor Ort haben Sie die Gelegenheit, backstage einen Einblick in diesen außergewöhnlichen Sport zu erhalten und die Wettkämpfe am Abend zu verfolgen. Bitte akkreditieren Sie sich vorab, damit wir für Sie ein Programm zusammenstellen können.Pressekontakt:Anja Rams TAS Emotional Marketing GmbHTel.: +49 170 / 24 74 252 Max-Keith-Straße 66E-Mail: anja.rams@tas-agentur.de 45136 Essen I DeutschlandAnja Weiss ANDREAS STIHL AG & Co. KGTelefon: +49 (0)7151 / 26- 1893 Badstraße 115E-Mail: anja.weiss@stihl.de 71336 Waiblingen I DeutschlandOriginal-Content von: STIHL TIMBERSPORTS Series, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111314/6375990