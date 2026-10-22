Berlin (ots) -Ein Film von Daniel Donath, Anne Grandjean und Leon WenzEr sei vielleicht der Deutsche mit dem besten globalen Netzwerk - so sagt es Christian Angermayer über sich selbst. Trump-Sohn Donald Jr., Tech-Milliardär Peter Thiel oder CDU-Politiker Jens Spahn: Sie alle zählt der Unternehmer zu seinen engen Freunden. Das US-Magazin Forbes nennt ihn Milliardär und druckt ihn aufs Cover. Aber wie belastbar ist seine oft als makellos beschriebene Erfolgsgeschichte? Das ARD-Politikmagazin Kontraste des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) hat sich gemeinsam mit dem FOCUS und dem österreichischen Nachrichtenmagazin News über Monate auf die Spur von Christian Angermayer begeben.Das Erste zeigt "Der Angermayer-Trip: Geschäfte, Macht und Pilze" am 22. Oktober 2026 um 21.45 Uhr (30 Min.). In der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/der-angermayer-trip-geschaefte-macht-und-pilze/der-angermayer-trip-geschaefte-macht-und-pilze/rbb/Y3JpZDovL3JiYl8zOGFiMDlmNS1kMTc1LTQ2ODctYWEyMi1mM2I3MmEyMjZhYjJfcHVibGljYXRpb24) ist ab sofort eine 45-minütige Fassung verfügbar.Wer ist Christian Angermayer?Angermayer hat einen weiten Weg hinter sich - vom Einser-Schüler in der oberpfälzischen Provinz zum weltweit tätigen Investor, der als "German Billionaire" für Aufmerksamkeit sorgt. Auch wegen seiner unkonventionellen Geschäftsideen: Angermayer ist einer der Köpfe hinter den "Enhanced Games", dem als "Doping-Spiele" kritisierten Event in Las Vegas, bei dem im Frühjahr 2026 leistungssteigernde Mittel unter medizinischer Aufsicht explizit erlaubt waren. Privat und auch geschäftlich setzt der Biotech-Unternehmer auf die vermeintlich segensreiche Wirkung von Psychedelika.Die umfassende Recherche führte das Team u. a. nach Wien, St. Tropez, Malta und in die Oberpfalz. Im Film kommen Wirtschaftsexperten, ehemalige Geschäftspartner und Weggefährten zu Wort.Die Spurensuche wirft Fragen auf: Wie erfolgreich ist Christian Angermayer wirklich? Wie bedeutsam ist er als deutsche Stimme mit Verbindung zum autoritären MAGA-Lager um Trump? Welche Verbindungen führen nach Russland? Und was heißt es für die Welt, wenn Milliardäre und mächtige Tech-Unternehmer immer stärker über unsere Zukunft mitbestimmen?Honorarfreie Pressefotos stehen unter www.ard-foto.de zum Download bereit.Pressekontakt:rbb Kommunikationpresse@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6375983