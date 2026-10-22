NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 920 auf 940 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Social-Media-Konzern und Hyperscaler habe ordentlich abgeschnitten, schrieb Doug Anmuth am Donnerstag. Zudem liege auch der Umsatzausblick auf das Schlussquartal dank des starken Werbegeschäfts über seiner im Marktvergleich schon optimistischen Prognose. Der Experte betonte, es sei das erste Quartal, in dem sich die Investitionen in die KI-Infrastruktur und Metas Vision einer persönlichen Superintelligenz auch im KI-Produktebereich auszahlten. Er verwies auf die verschiedenen Versionen des neuen KI-Agenten Muse, der gut aufgenommen worden sei. Anmuth hob seine Schätzungen für Meta moderat an./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:18 / EDT

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