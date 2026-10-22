Cardano Kurs am 21. Oktober 2026 springt um 3 Prozent, doch ein ADA-Verkaufssignal zielt auf 0,17 Dollar

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Der Cardano Kurs legt am Mittwoch um rund 3 Prozent auf 0,2236 Dollar zu, und auf den ersten Blick sieht das nach Erholung aus. Ein genauerer Blick auf den Chart zeigt jedoch ein anderes Bild. Ein bekannter Analyst hat ein frisches Verkaufssignal entdeckt, das ADA um weitere 24 Prozent nach unten schicken könnte. Gleichzeitig bewegen die großen Wale ihre Bestände kaum und warten offenbar ab. Ist der Anstieg also der Beginn einer Wende oder nur eine kurze Atempause vor dem nächsten Absturz? Die Antwort hängt an einer einzigen Marke, die für den Cardano Kurs jetzt alles entscheidet.

Cardano Kurs zwischen Verkaufssignal und Ausbruchshoffnung

Laut crypto.news hat Analyst Ali Martinez auf dem Chart von Cardano ein neues Verkaufssignal ausgemacht, nachdem der SuperTrend-Indikator ins Negative gedreht ist. Entscheidend ist die Unterstützung bei 0,21 Dollar, die als untere Grenze des aktuellen Kurskanals gilt. Fällt diese Marke, sieht Martinez ein Ziel bei 0,17 Dollar, ein Minus von rund 24 Prozent. Die großen Halter von ADA zeigen bislang allerdings keine klare Verkaufsneigung, was die Lage etwas entschärft.

Nach Daten von Coinbase notiert der Cardano Kurs bei 0,2236 Dollar und liegt damit rund 3 Prozent über dem Vortag, auf Wochensicht aber knapp 6 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 8,2 Milliarden Dollar. Vom Rekordhoch bei 3,10 Dollar aus dem September 2021 ist der Coin noch rund 93 Prozent entfernt. Optimisten verweisen auf ein mögliches Tassen-Henkel-Muster, das Chartanalysten zufolge aber erst mit einem Wochenschluss über 0,278 Dollar bestätigt wäre.

Selbst dieser Ausbruch würde den Cardano Kurs nur um rund 24 Prozent anheben, und für die Rückkehr zum alten Hoch müsste sich der Wert fast vervierzehnfachen. Ein Netzwerk mit 8,2 Milliarden Dollar Bewertung braucht dafür sehr viel frisches Kapital und vor allem Zeit. Die größten Gewinne bei Cardano machten deshalb jene, die eingestiegen sind, lange bevor die breite Masse kam.

Pepeto baut seine eigene Memecoin-Börse schon vor dem Listing

Der Cardano Kurs bestätigt damit ein Muster, das sich in jedem Zyklus wiederholt. Große Coins bekommen die Schlagzeilen, doch das eigentliche Geld wird oft einen Schritt früher verdient, nämlich im Presale. Genau an diesem früheren Punkt steht Pepeto heute, noch vor seinem Listing und noch zu Preisen, die spätere Käufer nicht mehr bekommen.

Pepeto ist ein Meme-Coin im Vorverkauf, der vom Mitgründer des ursprünglichen Pepe-Coins stammt und bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Im Zentrum steht eine eigene Börse, die alle Memecoins aufnehmen soll und damit einen Handelsplatz für das gesamte Segment schafft. Auf dieser Börse namens PepetoSwap fallen bei jedem Tausch 0,00 Prozent Gebühren an.

Während ADA noch Jahre echter Nutzung braucht, um weiter zu steigen, laufen die Werkzeuge von Pepeto schon vor dem Listing und nicht erst irgendwann. Für die Sicherheit der Käufer spielt der Code eine zentrale Rolle, und genau diesen hat SolidProof vor dem Start des Vorverkaufs vollständig geprüft und verifiziert, damit niemand einem Vertrag vertrauen muss, den nie jemand gelesen hat.

Verkauft wird weiterhin in Stufen, und mit jeder neuen Stufe steigt der Preis. Wer früh einsteigt, zahlt am wenigsten, und genau diesen Vorteil verliert, wer erst nach der nächsten Stufe kommt. Derzeit liegt der Preis bei 0,000000188 Dollar, und nach Einschätzung von Analysten wären nach dem Börsenstart bis zu 100x möglich. Ein Einsatz von 1.000 Dollar entspricht derzeit gut 5,3 Milliarden Token. Wer heute kauft, sichert sich diese Menge zum aktuellen Stufenpreis, und bei 100x läge ihr Wert bei 100.000 Dollar, eine kühne Annahme, denn versprochen ist nichts. Jede weitere Stufe nach der aktuellen kostet bereits mehr.

Fazit

Der Cardano Kurs schwankt zwischen 0,21 und 0,23 Dollar, und größere Sprünge brauchen Jahre echter Nutzung. Pepeto steht dagegen vor dem Moment, in dem Presale-Käufer bereits besitzen, wofür spätere Käufer mehr bezahlen müssen. Die ersten ADA-Käufer zahlten 0,0024 Dollar und sahen ein Hoch von 3,10 Dollar, rund das 1.290-Fache ihres Einsatzes. Diesen Abstand schafft ADA bei 8,2 Milliarden Dollar Marktwert kaum noch. Bei 100x könnten aus 1.000 Dollar in dieser Stufe 100.000 Dollar werden, ohne Garantie. Noch ist die aktuelle Stufe auf der offiziellen Pepeto-Website offen, und wer jetzt zögert, dürfte in der nächsten bereits mehr zahlen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie entwickelt sich der Cardano Kurs aktuell?

Der Cardano Kurs liegt bei rund 0,22 Dollar und hat am Mittwoch etwa 3 Prozent zugelegt. Wichtig bleibt die Marke von 0,21 Dollar, deren Bruch laut Analyst Ali Martinez den Weg bis 0,17 Dollar öffnen könnte.

Welche neue Kryptowährung könnte stärker steigen, während ADA auf echte Nutzung wartet?

Pepeto könnte es, denn Analysten sehen nach dem Listing Spielraum für bis zu 100x, und der Preis steigt mit jeder Stufe. Das von SolidProof geprüfte Projekt hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, alle Details finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.net.