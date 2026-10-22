Ein Huthi-Angriff im Königreich treibt Brent auf gut 112 Dollar, zugleich enttäuschen US-Techkonzerne mit ihren Quartalsberichten. Der DAX verliert rund 0,9 Prozent, SAP scheitert nach starken Zahlen bei 210 Euro. Aktionäre bezweifeln allerdings einen raschen Kriegsausbruch vor den US-Zwischenwahlen.Die Luftabwehr holte über dem saudischen Ölfeld Schaiba eine Drohne vom Himmel - und prompt kehrte die Nervosität an die Börsen zurück. Der DAX ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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