Wuhu/Frankfurt am Main (ots) -CHERY hat 2025 weltweit bereits mehr als 1,7 Millionen Fahrzeuge verkauft und bereitet mit neuen TIGGO-Modellen den Marktstart in Deutschland vor- Global User Summit, die internationale Kundenveranstaltung von CHERY, vom 19. bis 24. Oktober in Wuhu verbindet Kundenerfahrung mit Produktentwicklung- Persönliche Produkterfahrungen aus dem Fahralltag und direktes Feedback zeigen, welche Erwartungen Kunden an ihre Fahrzeuge haben - gemeinsame Erlebnisse prägen die CHERY Brand Night- Neue TIGGO-Modelle, Testfahrten mit dem CHERY Q und Technikdemonstrationen übersetzen unterschiedliche Alltagssituationen in konkrete ProduktlösungenIn Deutschland ist CHERY vielen Autofahrern kaum ein Begriff. Weltweit gehört die Marke für mehr als 20 Millionen Kunden längst zum Alltag. CHERY's Global User Summit (GUS) rückt diese internationale Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Zu der internationalen Kundenveranstaltung kommen vom 19. bis 24. Oktober in Wuhu, China, Kunden, Medienvertreter und Partner zusammen, um Erfahrungen auszutauschen, neue Fahrzeuge kennenzulernen und mit der Marke ins Gespräch zu kommen.International etabliert und führend im ExportCHERY ist die globale Masterbrand der Chery Group. Die Gruppe zählt weltweit über 20 Millionen Nutzer, ist in mehr als 130 Ländern und Regionen vertreten und seit 23 Jahren Chinas größter Pkw-Exporteur. 2025 setzte sie über alle Marken hinweg 2.806.393 Fahrzeuge ab und exportierte 1.344.020 Einheiten. Die Marke ist damit Teil eines bedeutenden internationalen Automobilkonzerns mit jahrzehntelanger Erfahrung auf Auslandsmärkten. Diese internationale Größenordnung bildet den Hintergrund für den geplanten Marktstart von CHERY in Deutschland.Die Menschen hinter den AbsatzzahlenBei der CHERY Brand Night des Global User Summit stehen die Menschen im Vordergrund, die sich für die Fahrzeuge der Marke entschieden haben. Nutzer aus verschiedenen Ländern erzählen bei der internationalen Kundenveranstaltung, wie sie ihre Fahrzeuge im Alltag einsetzen: auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule, bei Ausflügen oder auf Reisen. Die Geschichten machen sichtbar, welche Anforderungen hinter den Absatzzahlen stehen: Fahrzeuge sollen sich einfach bedienen lassen, Sicherheit und Komfort bieten und im Alltag verlässlich funktionieren.Die globale Markenidee "Together. For Family" gibt diesem Austausch im Rahmen des Global User Summit einen emotionalen Rahmen. Im Mittelpunkt stehen dabei Nähe, Vertrautheit und gemeinsam erlebte Mobilität. CHERY zeigt damit nicht nur, welche Fahrzeuge verkauft werden, sondern auch, welche Rolle sie im Leben ihrer Nutzer spielen.Begegnungen und Austausch mit der MarkeDer Global User Summit schafft Raum für Gespräche, Fahrzeugvorstellungen und direkte Rückmeldungen aus unterschiedlichen Märkten. CHERY nutzt diese Formate im Rahmen der internationalen Kundenveranstaltung, um besser zu verstehen, wie Kunden ihre Fahrzeuge im Alltag einsetzen und welche Erwartungen sie an künftige Produkte und Services haben.So wird Kundenfeedback vom begleitenden Programmpunkt zum Teil der Produktentwicklung. Die Gespräche auf dem Global User Summit helfen CHERY, Produktvorteile stärker aus konkreten Nutzungssituationen heraus zu erklären und die Auswahl für Kunden einfacher zu machen.Neue Modelle für unterschiedliche AlltagssituationenBei der CHERY Brand Night des Global User Summit werden der neue TIGGO7 und der TIGGOX7 erstmals präsentiert. Der TIGGO7 ist auf den urbanen Alltag ausgerichtet: Er soll das Fahren und Parken auf kurzen Wegen, in engen Straßen, Einkaufsvierteln und Tiefgaragen erleichtern. Der TIGGOX7 richtet sich an Menschen, die am Wochenende oder im Urlaub weitere Wege zurücklegen und dabei mehr Komfort und Sicherheit wünschen.Die beiden Modelle stehen damit für einen Produktansatz, der nicht bei einer Aufzählung von Spezifikationen beginnt. Im Vordergrund steht die Frage, welche Lösung ein Fahrzeug für eine konkrete Alltagssituation bietet. Ein geplanter öffentlicher Crashtest des TIGGO7 im Rahmen der CHERY Brand Safety Challenge soll zudem zeigen, wie CHERY Sicherheit und Vertrauen sichtbar macht.Zum weiteren Programm des Global User Summit gehören die globale Medienpremiere und Testfahrten mit dem CHERY Q. Im Mittelpunkt stehen Design, Platzangebot, Fahrverhalten und intelligente Funktionen für urbane Familien und jüngere Nutzer. Vorführungen des Super Intelligent Valet Parking zeigen Assistenzfunktionen zum Einparken und Bereitstellen des Fahrzeugs.Eine neue Perspektive für DeutschlandFür den deutschen Markt eröffnet der Global User Summit damit einen Blick auf die künftige Ausrichtung von CHERY: eine global etablierte Marke, die internationale Erfahrung mit einer stärker lokal verankerten Produkt- und Servicestrategie verbindet. Der geplante Markteintritt in Deutschland ist für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen. Zum Start ist eine auf TIGGO-SUVs fokussierte Modellpalette geplant.CHERY baut dafür eine deutsche Niederlassung, ein Servicenetz und ein Team mit erfahrenen Fachkräften auf. Nach aktueller Planung sollen 2027 außerdem mindestens 100 Vertragspartner in den deutschen Kernregionen vertreten sein. Das Forschungs- und Entwicklungszentrum in Raunheim unterstützt die Anpassung der Produkte an europäische Anforderungen - insbesondere mit Blick auf Raumangebot, Sicherheit, Qualität und anwenderorientierte Technologien. Für deutsche Kunden wird CHERY so als smarte, verlässliche und zugewandte Marke erlebbar. Die Entscheidung für ein Fahrzeug soll nicht allein über den Preis getroffen werden, sondern über das Gesamtangebot aus Produkt, Service, Alltagstauglichkeit und Vertrauen.TestfahrzeugeFür Probefahrten und Fahraufnahmen stehen Medienvertretern und Content-Produzenten die CHERY Modelle TIGGO 4 (HEV), TIGGO 7 (HEV), TIGGO 8 (PHEV) sowie TIGGO 9 (PHEV) zur Verfügung. Für Buchungsanfragen senden Sie gerne eine E-Mail an das Presseteam unter chery.pr@chery-auto.de.Über Chery Auto DeutschlandChery Auto Deutschland ist Teil der internationalen Wachstumsstrategie der Chery Group und treibt den Aufbau einer nachhaltigen Marktpräsenz in Deutschland voran. Im Mittelpunkt stehen innovative Mobilitätslösungen, attraktive Fahrzeuge und ein modernes, konsequent auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtetes Markenerlebnis.Über CHERYDie Chery Group wurde 1997 gegründet und ist seit 23 Jahren Chinas größter Pkw-Exporteur. Das Unternehmen ist heute in mehr als 130 Ländern und Regionen vertreten und zählt weltweit über 20 Millionen Käufer.Im Jahr 2025 setzte die Chery Group insgesamt 2.806.393 Fahrzeuge ab - ein Plus von 7,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Exporte stiegen um 17,4 Prozent auf 1.344.020 Einheiten. Mit einem kumulierten Exportvolumen von mehr als 5,85 Millionen Fahrzeugen festigte die Gruppe ihre Position als größter Pkw-Exporteur Chinas. Ebenfalls 2025 wurde das fünfmillionste Exportfahrzeug an einen europäischen Kunden übergeben.Im selben Jahr feierte Chery Automobile sein Börsendebüt an der Hongkonger Wertpapierbörse. In der Fortune-Global-500-Liste verbesserte sich die CHERY Group auf Platz 233 - der größte Aufstieg unter allen weltweit gelisteten Automobilunternehmen. Im ROE-Ranking (Return on Equity) der Fortune Global 500, das die 50 Unternehmen mit der höchsten Eigenkapitalrendite ausweist, belegt Chery Automobile weltweit Platz 30 und unter den chinesischen Unternehmen Platz 1.Die Chery Group ist der erste chinesische Automobilhersteller, der Schlüsseltechnologien in den Bereichen Motoren, Getriebe und Fahrwerk vollständig eigenständig entwickelt. Bislang hat das Unternehmen mehr als 45.000 Patente angemeldet, von denen über 29.000 bereits erteilt wurden.Pressekontakt:Black Dolphin x Fink Fuchs AGchery.pr@chery-auto.deDr. Ralf C. KaiserT. +49 171 3151031Maike StörmerT. +49 151 11327729Original-Content von: Chery Auto Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183700/6375999