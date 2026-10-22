Vaduz (ots) -Am Mittwoch, 21. Oktober 2026, fand in Washington D.C. der zweite Strategische und Wirtschaftliche Partnerschaftsdialog zwischen Liechtenstein und den USA statt. Im Zentrum der Gespräche standen die bilaterale Zusammenarbeit zu Wirtschaft, Sicherheit und Bildung. Zum Abschluss veröffentlichten beide Staaten ein gemeinsames Statement.Joint Statement on United States-Liechtenstein Strategic and Economic Partnership Dialogue (https://wsm-regierung-2.gmg.biz/pluginArticles/stream.ashx?id=469597)Beide Länder tauschten sich über verschiedene Aspekte der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit sowie über die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen aus. Im Zentrum der Gespräche standen die langjährigen, substanziellen Beiträge liechtensteinischer Unternehmen zur US-Wirtschaft, die Zusammenarbeit zu wirtschaftlicher Sicherheit sowie der Erfahrungsaustausch zum liechtensteinischen Lehrlingswesen. Liechtenstein bekräftigte sein Interesse an einer weiteren Vertiefung der engen Wirtschaftsbeziehungen, insbesondere im Bereich der Doppelbesteuerung. Auch das Potential für zukünftige Kooperationen, zum Beispiel im Bereich der Cybersicherheit oder im Rahmen des Fulbright Specialist Programms, wurden besprochen. Im Anschluss an den Dialog veröffentlichten Liechtenstein und die USA ein gemeinsames Statement, das die enge und sich weiterentwickelnde Partnerschaft würdigt.Die liechtensteinische Delegation wurde von Botschafter Martin Frick, Leiter des Amts für Auswärtige Angelegenheiten, angeführt und umfasste Vertreter aus dem Ministerium für Präsidiales und Finanzen, der Stabsstelle Cybersicherheit und der Botschaft in Washington. Die US-Delegation wurde vom Ersten Stellvertretenden Unterstaatssekretär für Europäische und Eurasische Angelegenheiten Andrew Stowe geleitet und umfasste die für Liechtenstein akkreditierte US-Botschafterin Callista Gingrich, den Stellvertretenden Unterstaatssekretär Daniel Lawton sowie weitere Vertreter des US-Aussen- und Finanzministeriums sowie anderer Regierungsstellen. Die Gespräche unterstrichen die breite und wertschätzende Zusammenarbeit Liechtensteins mit der US-Regierung in Washington und der US-Botschaft in Bern.Grundlage des Partnerschaftsdialogs ist eine im August 2024 unterzeichnete Absichtserklärung zwischen Liechtenstein und den USA. Darin vereinbarten beide Staaten regelmässige Treffen auf hoher Beamtenebene sowie einen verstärkten Austausch über Themen von bilateralem, wirtschaftlichen und strategischem Interesse. Es handelt sich um den ersten Partnerschaftsdialog nach Abschluss der Gemeinsamen Absichtserklärung zwischen Liechtenstein, den USA und der Schweiz vom 14. November 2025 zu Handelsfragen, die zu einer Stabilisierung der liechtensteinisch-amerikanischen Handelsbeziehungen beigetragen und Bereiche für die zukünftige Zusammenarbeit vorgezeichnet hat. Der zweiten Durchführung des Dialogs kommt im Jubiläumsjahr der Vereinigten Staaten von Amerika, dem 250. Geburtstag der US-Unabhängigkeitserklärung, auch eine historische Bedeutung zu.Hinweis: Fotos stehen zum Download unter www.regierung.li/medienportal zur Verfügung.Pressekontakt:Martin FrickAmtsleiter, Amt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 60 58martin.frick@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943143