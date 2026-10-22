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Viscom SE hebt Prognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 erneut an



22.10.2026 / 11:32 CET/CEST

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Viscom SE hebt Prognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 erneut an Hannover, 22. Oktober 2026 - Die Viscom SE (ISIN DE0007846867) passt ihre Prognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 erneut nach oben an. Ausschlaggebend hierfür sind die anhaltend positive Marktentwicklung und die damit verbundene hohe Nachfrage nach Inspektionssystemen. Darüber hinaus hat Viscom einen weiteren Großauftrag im Bereich der Inline-CT-Inspektion, insbesondere für Anwendungen in der Batteriezelleninspektion, erhalten. Der Auftrag wird überwiegend im Geschäftsjahr 2027 umsatzwirksam.



Vor diesem Hintergrund geht der Vorstand der Viscom SE für das Geschäftsjahr 2026 nunmehr von einem Auftragseingang in einer Bandbreite von 100 bis 110 Mio. € (zuvor: 90 bis 100 Mio. €) aus. Die Prognosen für den Zielumsatz von 80 bis 90 Mio. € sowie für die EBIT-Marge von 2 bis 5 % im Geschäftsjahr 2026 bleiben unverändert. Damit liegt das prognostizierte EBIT weiterhin zwischen 1,6 und 4,5 Mio. €. Kontakt: Viscom SE

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Sandra Liedtke

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