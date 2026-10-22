Im Anschluss an unsere Q3 Ersteinschätzung hat der Earnings Call von Intershop weitere Belege für eine verbesserte operative Entwicklung geliefert. Die Service-Umsätze gingen in den ersten neun Monaten lediglich um 2% zurück; das Management erwartet eine stabile Quartals-Run-Rate von EUR 1,6-1,7 Mio. sowie Bruttomargen von rund 20%. Die Nutzung von KI (AI Adoption) stieg auf 20% der Cloud-Kunden und generierte nach neun Monaten Umsätze von EUR 0,7 Mio. Auch die Neukundenaktivität zeigte ermutigende Signale, darunter drei Kundengewinne in den USA im dritten Quartal, wenngleich die Vertriebszyklen weiterhin lang bleiben. Wir haben unsere Schätzungen feinjustiert, um den jüngsten operativen Trends Rechnung zu tragen. Unser Kursziel steigt leicht auf EUR 2,40 (zuvor: EUR 2,30). Wir bekräftigen unser BUY-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/intershop-communications-ag
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