Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die Fondsmanager Michel Bourgon und Laura Corrieras von Degroof Petercam Asset Management (DPAM) kommen zu dem Schluss, dass die Fundamentaldaten für US-Small- und Mid-Caps trotz kurzfristiger Unsicherheit ausgesprochen attraktiv bleiben.Die Unternehmensdaten würden Widerstandsfähigkeit zeigen: Analysten hätten ihre Umsatz- und Gewinnerwartungen in den Sektoren Informationstechnologie, Industrie, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen deutlich nach oben angepasst. Getragen werde das Wachstum unter anderem von KI-Investitionen großer Technologiekonzerne, die volle Auftragsbücher in Segmenten wie Halbleitern, Kühlsystemen, Rechenzentrumsinfrastruktur und Stromnetzen erzeugen würden. Die operativen Margen von Small- und Mid-Caps lägen weiterhin nahe historischer Höchststände. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de