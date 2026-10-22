Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Unter teils deutlichen Schwankungen tendieren die Kurse in den von den Analysten beobachteten Marktsegmenten seit Tagen ohne klare Richtung, so die Analysten der Helaba.Die Spekulation auf höhere Leitzinsen, vor dem Hintergrund erhöhter Energiepreise einer der dominierenden Faktoren der letzten Monate, habe sich auf hohem Niveau festgesetzt. So würden weitere rund drei Zinsschritte der Fed und mehr als zwei der EZB eingepreist. Die Erwartungen hätten zuletzt parallel zu den Ölnotierungen geschwankt. Diese würden heute Morgen unter den jüngsten Spitzenniveaus liegen. Immerhin habe sich der hiesige Aktienindex zuletzt etwas von den KI-Sorgen in Asien und den USA lösen können, nachhaltig erholen habe er sich aber nicht können. Die Sorgen wegen der EWU-Schuldendynamik hätten nicht abgenommen. Das begrenze das Potenzial des Euros gegenüber dem US-Dollar. Wesentliche Impulse vonseiten der heutigen Datenveröffentlichungen würden die Analysten nicht erwarten und auch keine Vorfestlegung der zu Wort kommenden EZB-Vertreter, insbesondere mit Blick auf die EZB-Ratssitzung in der nächsten Woche. ...

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