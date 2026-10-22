Die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen hat die Anleihenmärkte im dritten Quartal unter Druck gesetzt "Die Erwartungen gehen inzwischen jedoch über das hinaus, was die wirtschaftlichen Fundamentaldaten rechtfertigen", sagt Mohammed Kazmi, Chief Strategist der Global Multi-Sector Credit Group der UBP. Während die Märkte einen weltweit abgestimmten Zinserhöhungszyklus einpreisen, bleibt die zugrunde liegende Inflationsentwicklung vergleichsweise verhalten. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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