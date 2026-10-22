Im dritten Quartal konnte BARCLAYS mehr Gewinn verzeichnen: Mit 1,65 Mrd. Pfund (knapp 2 Mrd. Euro) entfiel auf die Aktionäre ein um 13 % höherer Überschuss als ein Jahr zuvor. Allerdings blieb man mit einigen Geschäftszahlen (Erträge und Vorsteuergewinn) hinter den Erwartungen zurück - daher die Wolken. Auch die besonders beäugte Investmentbank des Hauses verfehlte mit ihren Erträgen die Erwartungen. Der Bankchef setzte zugleich ein Signal für die kommenden Jahre: Die Bank will infolge der verstärkten Einführung Künstlicher Intelligenz 5.000 Arbeitsplätze streichen. Damit will man die Kosten senken. Sonne und Wolken halten sich heute die Waage - daher geht es für die Aktie nur einen Hauch nach oben.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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