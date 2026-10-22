Regensburg (ots) -Neue repräsentative Umfrage von Tieto Germany und TQS Research & Consulting unter mehr als 750 BerufstätigenJede*r fünfte Berufstätige in Deutschland (20%) nutzt KI heimlich im Job - ohne Wissen des Arbeitgebers. Dieses Phänomen der "Schatten-KI" beschreibt die unerlaubte Nutzung von Künstlicher Intelligenz. Nur 20% der Befragten setzen ausschließlich auf genehmigte KI-Assistenten. Gleichzeitig verzichten 40% komplett auf KI, vor allem aufgrund fehlender Richtlinien oder Misstrauens in die Ergebnisse. Das zeigt eine neue repräsentative Umfrage von Tieto Germany und TQS Research & Consulting unter mehr als 750 Berufstätigen."Der KI-Einsatz im Job schreitet schneller voran, als Arbeitgeber mithalten können. Beschäftigte wollen ihre gewohnte private KI-Nutzung auch beruflich einsetzen, um produktiver zu arbeiten. Doch bei den technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen hinken deutsche Unternehmen hinterher", sagt Robert Kaup, Head of Tieto Tech Consulting Central Europe.Dieses Gefälle zwischen privater und beruflicher Nutzung führt dazu, dass der Studie zufolge etwa ein Viertel der Berufstätigen (24%) derzeit keine KI-Assistenten einsetzt, weil es im Unternehmen an klaren KI-Richtlinien fehlt. Darüber hinaus spielt auch die Qualität verfügbarer KI-Anwendungen eine Rolle: 16 Prozent der Berufstätigen verzichten ganz auf KI im Arbeitsalltag, weil sie den Ergebnissen nicht ausreichend vertrauen. Weitere 15 Prozent planen den Einsatz von KI-Assistenten erst in naher Zukunft."Schatten-KI": Warum nutzt jede*r Fünfte heimlich KI-Assistenten?Das Fehlen von KI-Richtlinien führt auch dazu, dass viele Berufstätige auf die "Schatten-KI" zurückgreifen - vor allem jüngere Arbeitnehmer*innen (36% bei 16- bis 29-Jährigen) und kontinuierlich abnehmend mit dem Alter (13% bei den 50- bis 65-Jährigen). "Schatten-KI ist ein Damoklesschwert für Unternehmen: Sie treibt die Produktivität, riskiert aber Datenschutzverletzungen, sobald Mitarbeitende vertrauliche Firmendaten in öffentliche KI-Plattformen eingeben. Wer jetzt keine klaren Regeln schafft, verliert die Kontrolle", warnt Kaup.Jeder vierte Arbeitgeber akzeptiert Risiko des unkontrollierten KI-EinsatzesDoch wie reagieren Arbeitgeber auf das Phänomen "Schatten-KI"? In einer weiteren TQS-Umfrage hat Tieto Germany über 200 deutsche KI-Verantwortliche in Mittel- und Großunternehmen (mehr als 250 sowie mehr als 500 Mitarbeitende) befragt: Während etwa die Hälfte auf Prävention (47%) durch klare Richtlinien und genehmigte KI-Tools sowie Kontrolle durch technische Maßnahmen (45%) setzt, akzeptiert jeder vierte Arbeitgeber (27%) bewusst ein Restrisiko und lässt "Schatten-KI" zu.Nur 20% der Berufstätigen nutzen genehmigte KI-AssistentenTrotz aller Hürden hat KI bereits in vielen deutschen Büros Einzug gehalten, aber nur ein Fünftel der Berufstätigen (20%) nutzt ausschließlich vom Arbeitgeber genehmigte KI-Assistenten. Zusammen mit der "Schatten-KI" steigt die Zahl der Nutzer*innen auf 40% der Berufstätigen - ausgeglichen bei Männern (41%) und Frauen (39%). Die Nutzung erhöht sich dabei auch mit zunehmendem Bildungsniveau: von 28% bei Menschen ohne Abitur auf rund 57% bei jenen mit Abitur."KI-Assistenten sind in Deutschlands Betrieben angekommen - aber oft durch die Hintertür. Das ist ein Warnsignal. Beschäftigte brauchen klare Richtlinien, genehmigte KI-Tools und gezielten Kompetenzaufbau. Nur so wird KI zum Produktivitätsfaktor statt zum unkontrollierten Risiko", resümiert Kaup.Über die StudieDie Ergebnisse stammen aus einer Umfrage von Tieto Germany und TQS Research & Consulting. Die Erhebung erfolgte mittels CAWI (Computer Assisted Web Interviews). Befragt wurden 1.000 Deutsche repräsentativ nach Geschlecht, Alter, Bundesland und Bildung, davon 757 Berufstätige.Über TietoTieto ist ein führendes Software- und Technologieberatungsunternehmen mit nordeuropäischen Wurzeln und rund 13.000 Mitarbeitenden weltweit. Mit spezialisierten Software- und Consultingexpert:innen entwickelt das Unternehmen geschäftskritische Lösungen für Kund:innen aus unterschiedlichsten Branchen. In Zentraleuropa ist Tieto mit Standorten in Österreich (Wien, Linz und Graz) sowie Deutschland (Regensburg) vertreten. Das Unternehmen steht für sinnvolle Innovationen und maßgeschneiderte Technologielösungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), Data & Cloud, Softwareengineering und Enterprise Applications. Tieto unterstützt Unternehmen dabei, neue Technologien in ihre Kernprozesse zu integrieren und sich so zu Vorreitern der digitalen Transformation zu entwickeln. Als Implementierungspartner unter anderem von SAP und Microsoft begleitet der Technologiedienstleister Unternehmen aus Industrie, Finanzwesen, öffentlichem Sektor und weiteren Branchen bei der Digitalisierung und Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse. Zu den Kund:innen von Tieto zählen unter anderem Bosch, ÖBB, ASFiNAG, Semperit, Corteva, ABB, Allianz Bank, Volvo Trucks, Bose und Polestar. Weitere Informationen unter www.tieto.com/de.Pressekontakt:Tieto Tech ConsultingBianca Sullivan, Marketing & Communications ManagerTelefon: +43 664 5263586E-Mail: bianca.sullivan@tieto.comWebsite: https://www.tieto.com/de/Original-Content von: Tieto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177460/6376043