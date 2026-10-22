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Für jede XRP Prognose zählt heute eine Zahl, die nicht im Kurschart steht, denn Leerverkäufer haben am Mittwoch rund 2,3 Millionen Dollar durch Zwangsschließungen verloren. XRP steht inzwischen bei 1,32 Dollar und damit 1,75 Prozent über dem Vortag. Trotzdem setzen die meisten Trader weiter auf fallende Kurse. Drehen die Wetten gegen XRP bald in einen Kaufdruck, der den Kurs über 1,35 Dollar trägt, oder stehen die Bären vor ihrem nächsten Treffer? Eine einzige Marke wird das für die XRP Prognose der kommenden Tage klären.

XRP Prognose, Leerverkäufer unter Druck und der XRP Kurs zwischen 1,33 und 1,35 Dollar

Laut Coinbase notiert XRP bei 1,32 Dollar, nach 1,30 Dollar vor 24 Stunden. Die Marktkapitalisierung liegt bei 83,66 Milliarden Dollar, womit XRP weiter zu den fünf größten Kryptowährungen zählt. Für jede langfristige XRP Prognose bleibt der Abstand zum Rekordhoch bei 3,84 Dollar aus dem Januar 2018 groß, er beträgt rund 66 Prozent. Nach Daten von Coinpaper trafen rund 80 Prozent aller Liquidationen die Bären, als XRP zeitweise um mehr als vier Prozent stieg. Die Erholung folgte auf mehrere schwache Wochen, in denen XRP unter 1,40 Dollar gefallen war.

Für die kurzfristige XRP Prognose sehen die Analysten von CaptainAltcoin den direkten Widerstand zwischen 1,33 und 1,35 Dollar, wo XRP zuletzt bei 1,346 Dollar abprallte. Ein Ausbruch über 1,35 Dollar könnte 1,38 bis 1,40 Dollar öffnen, darüber rückt rund 1,45 Dollar in Reichweite. Nach unten gilt 1,30 Dollar als erste Haltelinie, gefolgt von 1,28 Dollar und dem Tief vom 19. Oktober bei 1,2553 Dollar. Entscheidend für die XRP Prognose bleibt die Positionierung, denn die Netto-Shortpositionen liegen bei rund 389,8 Millionen, klar über den Long-Positionen. Steigt XRP, könnten Rückkäufe dieser Shorts den Anstieg befeuern, belegt ist das aber noch nicht.

Für die XRP Prognose der nächsten Tage zählt auch das Ledger-Update am 23. Oktober. Es behebt technische Fehler, schaltet das neue Kreditsystem ohne Zustimmung der Validatoren aber nicht frei. Heute reparieren selbst die Entwickler des Ledger ihren Code, bevor ihn jemand nutzt, und genau diese Reihenfolge, erst prüfen und dann handeln, suchen viele Käufer auch bei neuen Projekten.

Erst prüfen, dann kaufen, Pepeto macht aus der Lehre der XRP Prognose ein Werkzeug

Märkte wie dieser zeigen eine Falle, die viele kleine Käufer kennen. Sie erfahren die Wahrheit über einen Coin erst, wenn ihr Geld bereits darin steckt. Pepeto setzt genau an diesem Punkt an und betreibt einen Sicherheits-Scanner, der einen Token vor dem Handel prüft und nicht danach.

Jeder Scan nutzt 42 Detektoren, liest Live-Daten der Blockchain und simuliert auf einer Kopie der Kette einen Kauf und einen Verkauf. So sehen Käufer, ob der Ausstieg funktioniert, bevor sie ihn brauchen. Am Ende steht eine Bewertung von 0 bis 100 mit einem klaren Urteil. Geprüft werden Funktionen zum Nachdrucken von Token, Schalter zum Pausieren oder Sperren, veränderbare Steuern und versteckte Eigentümer, und der Scanner zählt, wie viel des Angebots bei wenigen Wallets liegt.

In einem gezeigten Beispiel erhielt ein Token nur 6 Punkte, der Verkaufstest scheiterte, der Scanner stufte ihn als Honeypot ein und blockierte den Handel. Bei kritischen Befunden stoppen Trades standardmäßig, und der Scan läuft vor jedem Tausch auf PepetoSwap, wo Swaps 0,00 Prozent Gebühren kosten. Dass der Presale selbst sicher ist, belegt SolidProof, denn die Prüfer haben den gesamten Code vor dem Start des Presales auditiert und verifiziert. Bisher sind 10,38 Millionen Dollar in den Presale geflossen, und ein Token kostet aktuell 0,000000188 Dollar.

Ein kleiner Coin kann sich mit deutlich weniger frischem Geld vervielfachen als XRP mit seinen rund 83 Milliarden Dollar Börsenwert. Analysten halten nach dem Listing einen Anstieg um das Hundertfache für möglich. Mit jeder neuen Stufe steigt der Preis, und das Listing bei Binance kommt laut Projekt näher. Läge die Einschätzung richtig, würden aus 1.000 Dollar rechnerisch 100.000 Dollar, auch wenn das ausdrücklich nie eintreten muss. Für XRP-Halter, die jeden neuen Coin vorher geprüft sehen wollen, ist Pepeto der Presale, den man sich jetzt genauer ansehen sollte.

Fazit

Leerverkäufer unter Druck und ein Kampf um 1,35 Dollar zeigen, wie schnell der Markt dreht, und Pepeto antwortet darauf mit einem Scanner, der jeden Coin vor dem Kauf prüft. Eine realistische XRP Prognose sieht kurzfristig 1,38 bis 1,40 Dollar, nur wenige Prozent über dem Kurs. Selbst die kühnste XRP Prognose, eine volle Rückkehr zum Rekord bei 3,84 Dollar, wäre nicht einmal das Dreifache. Die Hundertfach-Erwartung für Pepeto hängt dagegen an einem Ereignis, dem Listing. Jede Stufe, die heute auf der offiziellen Pepeto-Website offen ist, liegt preislich unter allen späteren Runden. XRP-Halter warten Monate auf eine Verdopplung, Pepeto-Käufer warten auf einen einzigen Listing-Tag, an dem sich der Abstand zum heutigen Presale-Preis zeigen könnte, und wer zögert, kauft jede Stufe teurer.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Welche XRP Prognose ist für diese Woche realistisch?

Realistisch sind 1,38 bis 1,40 Dollar, sofern XRP laut CaptainAltcoin über 1,30 Dollar bleibt.

Kann der Pepeto-Scanner Token erkennen, die wenige Wallets kontrollieren?

Ja, der Pepeto-Scanner zählt, wie viel Angebot bei wenigen Wallets liegt, und testet vorher einen Verkauf. Die aktuelle Stufe zeigt die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.net.