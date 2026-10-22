Ulm (ots) -- Operative Geschäftsführung wird erweitert- Elke Menold bleibt Sprecherin der Geschäftsleitung und ist im Vorstand der Müller Privatstiftung- Sascha Zahner wird neben dem Gründer Erwin Müller auch Geschäftsführer der Müller HandelsgruppeMit der Neubestellung von Sascha Zahner als Geschäftsführer verbreitert der Gründer und bisherige alleinige Geschäftsführer Erwin Müller die Führung in der Müller Handelsgruppe. Sascha Zahner bleibt auch weiterhin für seinen Bereich innerhalb der Geschäftsleitung verantwortlich.Hintergrund ist, dass Erwin Müller beabsichtigt, sich in seinem 95. Lebensjahr auf die wesentlichen unternehmerischen Entscheidungen zu fokussieren. Die Geschäftsleitung unter Führung von Elke Menold als Sprecherin ist hervorragend aufgestellt, um den Herausforderungen des Marktes erfolgreich zu begegnen. Frau Menold bleibt als Vertrauensperson der Familie das Gesicht des Unternehmens nach innen und außen. Mit Sascha Zahner holt sich der Gründer ein langjähriges und bewährtes Mitglied der Geschäftsleitung an seine Seite.Elke Menold, Sprecherin der Geschäftsleitung: "Wir sind und bleiben ein Familienunternehmen, das mit kurzen Entscheidungswegen und einem ausgeprägten Blick auf die Kosten schnell auf den Markt reagieren und innovative Wege gehen kann. Mit unserem 7-köpfigen Führungsteam der Geschäftsleitung sind wir jetzt optimal aufgestellt, um in bewährter Kontinuität mit unseren langfristigen Partnern unser Geschäft weiter auszubauen und mit wichtigen Investitionen, insbesondere in die Digitalisierung und Logistik, voranzutreiben."Elke Menold (Sprecherin der Geschäftsleitung / Vorstand der Privatstiftung)Sascha Zahner (Geschäftsführer, Einkauf exklusive Drogerie, Marketing, Nachhaltigkeit, Großhandel/Zoll, Prozesssteuerung)Thorben Rusch (Vertrieb, Expansion, Einkauf Drogerie, Eigenmarken)Niklas Mehnert (Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Bauwesen)Dr. Witold Kabacinski (Recht, Personalwesen)Timo Salzsieder (IT, E-Commerce)Christian Begerow (Logistik)Über Müller Holding GmbH & Co. KG.Die Müller Holding GmbH & Co. KG ist europaweit in neun Ländern mit über 950 Filialen vertreten. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 35.500 Mitarbeiter und rund 850 Auszubildende. Müller führt rund 190.000 Artikel in den Bereichen Drogerie, Parfümerie, Spielwaren, Schreibwaren, Haushalt & Ambiente, Naturkosmetik, Bio-Nahrung, Genusswelten, Strümpfe, Handarbeit, Multi-Media/Entertainment und Tiershop.Pressekontakt:Presse.mueller@mueller.deOriginal-Content von: Müller Holding GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183696/6376051