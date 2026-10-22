Das Bundeskartellamt hat heute die geplante Übernahme von sechs Baumarktstandorten der insolventen HELLWEG Die Profi-Bau- & Gartenmärkte GmbH & Co. KG, Dortmund, bzw. der BayWa Bau- und Gartenmärkte GmbH & Co. KG, Dortmund, durch die HORNBACH Baumarkt AG, Bornheim, im Vorprüfverfahren freigegeben.Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: "Der Zusammenschluss ist aus wettbewerblicher Sicht unbedenklich. Rund um die sechs HELLWEG-Standorte stehen den Kundinnen und Kunden jeweils genügend andere Baumärkte und Fachmärkte als Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung."Das Unternehmen HELLWEG betrieb zuletzt unter den Marken HELLWEG und BayWa Bau & Garten 113 Bau- und Gartenmärkte in Deutschland. Die Standorte liegen vor allem im Rhein-Ruhr-Gebiet, dem Berliner Raum sowie in Süddeutschland. Im Juni 2026 wurde über HELLWEG ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet.HORNBACH ist einer der führenden Betreiber von Bau- und Gartenmärkten in Deutschland. Das Filialnetz umfasst im Inland rund 100 Standorte und erstreckt sich darüber hinaus auch in das europäische Ausland.Das nun freigegebene Zusammenschlussvorhaben betrifft die Übernahme der sechs HELLWEG-Standorte in:• Dortmund-Kley• Essen-Borbeck• Ahrensfelde• Freiberg• Augustin• Berlin-KöpenickDie wettbewerblich relevanten Märkte wurden in den verschiedenen Regionen anhand des tatsächlichen Nachfrageverhaltens der Kundinnen und Kunden definiert, das sich durch Kundenkartendaten und Kundenbefragungen feststellen ließ. Es zeigte sich, dass die Einzugsgebiete von Baumärkten u. a. je nach Filialgröße, Bevölkerungsdichte und Verkehrsanbindung unterschiedlich groß ausfallen und sich nicht durch starre Radien erfassen lassen.