EQS-News: Omio
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43 % möchten häufiger reisen. Viele denken über Reisen mit mehreren Stationen nach, planen ihren Urlaub mit Blick auf die Hitze und organisieren ihre Reisen immer geschickter.
BERLIN, 22. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Omio, die führende multimodale Reisebuchungsplattform, hat die dritte Ausgabe des jährlichen NowNext Travel Reports veröffentlicht, der in Zusammenarbeit mit YouGov entstanden ist.
Die Reiselust bleibt groß, doch die Rahmenbedingungen verändern sich: Reisende passen ihre Trips an finanziellen Druck, persönliche Leidenschaften und extreme Hitze an. Der Report enthält das Barometer TRAVEL NOW, das prüft, wie sich die Erkenntnisse des vergangenen Jahres entwickelt haben. TRAVEL NEXT beleuchtet sechs neue Trends dazu, wie Reisende ihren Urlaub in den nächsten zwölf Monaten gestalten möchten. YouGov hat dafür 8.505 Erwachsene in Brasilien, Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien und den USA befragt. Grundlage des Berichts sind 7.357 Befragte, die in den nächsten zwölf Monaten möglicherweise verreisen.
TRAVEL NOW
TRAVEL NEXT
PICK & MIX-REISEN
REISEN, ABTAUCHEN, ENTSPANNEN, WIEDERHOLEN
KALTE SCHULTER FÜR DEN SOMMER
FANS SCHEUEN KEINEN WEG
AUF DER SUCHE NACH VERBINDUNGEN
ENDGEGNER REISEPLANUNG
Naren Shaam, CEO von Omio, sagt: "Reisende möchten zunehmend selbst aktiv werden und ihre Reisen nach den eigenen Prioritäten gestalten - von Trips mit mehreren Stationen bis hin zu entschleunigten Urlauben an vertrauten Orten - und sind zugleich bereit, sich anzupassen, wenn sich Pläne ändern. Unser Ziel ist es, die gestiegene Komplexität leichter beherrschbar zu machen und Reisenden mehr Kontrolle zu geben, und dabei Raum für die spontanen menschlichen Begegnungen zu lassen, die Reisen wirklich unvergesslich machen. Bei Omio bauen wir eine AI-native Plattform auf, die Reisenden hilft, die für sie passende Verbindung zu entdecken, zu vergleichen und zu buchen, mit weniger Hürden von der Inspiration bis zum Ziel."
Den vollständigen NowNext Travel Report 2026-2027 finden Sie hier: https://www.omio.com/nownext-report
Methodik
Omio hat den NowNext Travel Report 2026-2027 in Zusammenarbeit mit YouGov erstellt, einem renommierten internationalen Online-Marktforschungsunternehmen. Insgesamt wurden 8.505 Erwachsene in Großbritannien, Spanien, Italien, Deutschland, den USA und Brasilien befragt. Davon gaben 7.357 an, in den nächsten zwölf Monaten sehr wahrscheinlich, eher wahrscheinlich oder eher nicht einen Urlaub oder eine Freizeitreise zu unternehmen, oder sie wussten es noch nicht. Der Bericht basiert auf allen Befragten, die in den nächsten zwölf Monaten möglicherweise verreisen. Ausgenommen sind diejenigen, die eine Reise für überhaupt nicht wahrscheinlich halten. Die Befragung fand vom 3. bis 10. September 2026 online statt. Die Ergebnisse wurden nach Ländern gleich gewichtet, um einen Durchschnittswert zu ermitteln.
Der Bericht enthält außerdem eigene Nutzerdaten von Omio.
Über Omio
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22.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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