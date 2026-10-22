Manager:innen stehen der neuen Technologie besonders positiv gegenüber - mit potenziellen Folgen für das gesamte Unternehmen. Denn wenn ihr Denken ausgelagert wird, steigt das Risiko für Fehlentscheidungen. Rund ein Drittel der Führungskräfte gibt an, KI mehr zu vertrauen als dem eigenen Urteilsvermögen. Bei Angestellten auf niedrigeren Positionen ist das nur etwa halb so häufig der Fall. Das geht aus einer Umfrage des Forschungs- und Medienunternehmens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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