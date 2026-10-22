Dogecoin Prognose heute nach dem Start von Dogecoin Labs, schafft DOGE jetzt die Marke von 0,10 Dollar?

Anzeige / Werbung

Die Dogecoin Prognose bekommt heute neuen Stoff, denn die Teams hinter MyDoge, DogeOS und Such App bündeln ihre Kräfte in der neuen Firma Dogecoin Labs. DOGE reagierte prompt und stieg auf rund 0,0828 Dollar, doch der Coin liegt noch immer fast 89 Prozent unter seinem Rekordhoch. Ist das der Beginn einer echten Wende oder nur eine kurze Pause im Abwärtstrend? Neben der Dogecoin Prognose stellt sich für Meme-Käufer eine zweite Frage, die über Gewinn oder Verlust entscheiden kann. Welche kleineren Coins sind sicher genug, um sie zu kaufen?

Dogecoin Prognose nach dem Start von Dogecoin Labs und den neuen Kursmarken

Wie CoinDesk berichtet, übernimmt Dogecoin Labs unter der Führung von Jordan Jefferson die Wallet MyDoge, das App-Netzwerk DogeOS und die Händler-App Such App. MyDoge zählt nach eigenen Angaben mehr als 500.000 Nutzer, und Such App unterstützt bereits Rechnungen und QR-Zahlungen. DogeOS läuft dagegen erst als Testnetz, die wichtigsten Anwendungen sind noch als bald verfügbar markiert.

Für die Dogecoin Prognose zählt am Ende der Kurs, und DOGE notiert laut CoinGecko bei 0,08276 Dollar. Die Analysten von Coin Gabbar sehen den Kurs noch unter dem 20-Tage-EMA bei 0,0844 und dem 50-Tage-EMA bei 0,0857 Dollar. Die wichtigste Unterstützung liegt bei 0,08 Dollar, ein Tagesschluss über 0,0857 Dollar würde dagegen den Weg zu 0,10 Dollar öffnen. Bis 0,15 Dollar wäre ein Anstieg von rund 83 Prozent nötig.

Mit rund 12,9 Milliarden Dollar Marktwert braucht DOGE selbst für ein Plus von 30 Prozent Milliarden an frischem Geld, für einen so großen Coin ein guter Monat, aber kein Gewinn, der ein Leben verändert. Gleichzeitig entstehen im Meme-Bereich jeden Tag neue Token, und längst nicht jeder davon ist ehrlich gebaut. Wer früher einsteigen will, als es die Dogecoin Prognose erlaubt, braucht deshalb einen Weg, Fallen vor dem Kauf zu erkennen.

Pepeto erkennt Meme-Fallen, bevor Ihr Geld fließt

Während die Dogecoin Prognose auf kleine Schritte setzt, liegt das größere Geld im Meme-Markt bei frühen Token, und davon erscheinen jeden Tag neue. Manche sind so gebaut, dass man sie kaufen, aber nie verkaufen kann, und selbst an einem grünen Tag wie heute ist eine Falle schwer zu erkennen. Pepeto beantwortet dieses Problem mit einem Sicherheitsscanner, der bereits live ist.

Hinter dem Presale-Coin steht der Mitgründer des ersten Pepe-Coins, und Käufer haben schon mehr als 10,38 Millionen Dollar investiert. Der Scanner arbeitet in einfachen Schritten, denn Sie fügen einen Token ein und das System führt 42 Prüfungen am Code durch. Danach liest es die Live-Blockchain aus und testet einen Kauf und einen Verkauf auf einer Kopie davon. Am Ende erhalten Sie eine Bewertung von 0 bis 100 und ein klares Urteil.

Findet der Scanner ein kritisches Problem, wird der Handel standardmäßig blockiert. In einem Beispiel erhielt ein Token nur 6 Punkte, sein Verkaufstest schlug fehl, er wurde als Honeypot markiert und der Handel stoppte, noch bevor ein Dollar bewegt wurde. Der Scanner sitzt direkt in PepetoSwap, einer Börse mit 0,00 Prozent Gebühr pro Tausch. DOGE lebt von seinem Namen und seinen Fans, während Pepeto ein Werkzeug liefert, das bei jeder Prüfung eine echte Aufgabe erfüllt und so Nutzer an seine Börse bindet.

Den gesamten Code von Pepeto hat SolidProof vor Beginn des Presales geprüft und verifiziert, damit Käufer ihr Geld nicht auf ungeprüfte Versprechen setzen müssen. Analysten halten für Pepeto ausgehend vom Presale-Preis von 0,000000188 Dollar ein Potenzial vom 1000-Fachen für möglich. Bei diesem Faktor würden aus 100 Dollar rechnerisch 100.000 Dollar, doch das ist ein großes Wenn und kein Versprechen. Jede neue Stufe hebt den Preis, sodass die aktuelle Stufe die günstigste ist, die noch übrig bleibt.

Fazit

Die Dogecoin Prognose bringt eine willkommene Erholung, doch der größere Hebel liegt für Meme-Käufer inzwischen bei Pepeto. Große Coins wie DOGE zielen darauf, sich über Monate zu verdoppeln, während ein Presale wie Pepeto auf einen einzigen Listing-Tag hinarbeitet. Bei knapp 13 Milliarden Dollar Marktwert ist für DOGE schon der Weg zu 0,15 Dollar ein Kraftakt. Die ersten DOGE-Käufer zahlten im März 2020 etwa 0,0012 Dollar und sahen 2021 einen Kurs von 0,7376 Dollar. Sollten die Analysten mit dem 1000-Fachen recht behalten, könnten aus 50 Dollar 50.000 Dollar werden, auch wenn das keineswegs sicher ist. Die nächste Stufe kostet bereits mehr, und jeder Tag des Zögerns verteuert den Einstieg vor dem Listing.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Dogecoin Prognose für die nächsten Wochen?

Die Dogecoin Prognose hängt an der Marke von 0,08 Dollar, ein Tagesschluss über 0,0857 Dollar öffnet laut Coin Gabbar den Weg zu 0,10 Dollar.

Warum schauen Meme-Käufer neben Dogecoin auf Pepeto?

Meme-Käufer schauen auf Pepeto, weil der Presale-Coin einen Live-Scanner gegen Honeypots bietet und sein Preis mit jeder Stufe steigt. Mehr dazu auf die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.net.