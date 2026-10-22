Vom Millionenfund zur Mine: An diesen Faktoren entscheidet sich der wahre Wert

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Eine riesige Ressource klingt nach einer sicheren Goldgrube. Doch Millionen Tonnen im Boden können wirtschaftlich nahezu bedeutungslos bleiben. Entscheidend ist nicht, wie viel Erz entdeckt wurde, sondern wie viel davon profitabel gewonnen werden kann. Wer Rohstoffprojekte richtig einschätzen will, muss deshalb auf vier andere Faktoren achten.
Eine riesige Ressource klingt nach einer sicheren Goldgrube. Doch Millionen Tonnen im Boden können wirtschaftlich nahezu bedeutungslos bleiben. Entscheidend ist nicht, wie viel Erz entdeckt wurde, sondern wie viel davon profitabel gewonnen werden kann. Wer Rohstoffprojekte richtig einschätzen will, muss deshalb auf vier andere Faktoren achten.
Was im Boden steckt - und was sich davon abbauen lässt
Sam Hosack, Geschäftsführer des Kupferentwicklers Prospect Resources, erklärt in einem LinkedIn-Fachbeitrag, warum große Ressourcenzahlen leicht in die Irre führen. Sein Unternehmen entwickelt das Kupferprojekt Mumbezhi im Nordwesten Sambias. Dessen
Mineralressource umfasst inzwischen 208,1 Millionen Tonnen.
Diese Ressource ist jedoch kein fertiger Minenplan. Für einen möglichen Tagebau muss zunächst eine wirtschaftliche Grubenkontur, die sogenannte "Pit Shell", berechnet werden. Sie berücksichtigt unter anderem Böschungswinkel, Abbau- und Verarbeitungskosten sowie den Kupferpreis. Nur Material innerhalb einer plausiblen Kontur kann später zum abbaubaren Inventar gehören.
Viele Bohrungen, eine entscheidende Schätzung
Bevor eine erste Wirtschaftlichkeitsstudie beginnt, wird in der Regel eine Mineralressource geschätzt. Dafür muss ein Unternehmen bereits genügend Bohrungen und geologische Daten gesammelt haben.
Daraus entsteht das Mineral Resource Estimate, kurz MRE. Es zeigt, wie viel Rohstoff vermutlich vorhanden ist und welchen durchschnittlichen Gehalt er besitzt.
Erst danach untersucht eine Studie, welcher Teil dieser Ressource möglicherweise wirtschaftlich abgebaut werden kann. Einfach gesagt: Die Bohrungen liefern die Daten, das MRE beschreibt den Fund und die Studie prüft das mögliche Bergbauprojekt.
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