Norwegens Staatsfonds, größter Investor der Welt, rutscht im dritten Quartal mit minus 0,5 Prozent in die roten Zahlen. Zinsen belasten Anleihen, bei Aktien klaffen die Branchen weit auseinander. Norwegens Staatsfonds, mit 2,3 Billionen US-Dollar der größte Einzelinvestor der Welt, hat das dritte Quartal mit einem Verlust von 278 Milliarden Kronen abgeschlossen, umgerechnet rund 26,44 Milliarden Euro. Die Rendite auf die weltweiten Anlagen lag bei minus 0,5 Prozent, teilte die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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