LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Akzo Nobel von 71 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Katie Richards lobte am Mittwochabend vor allem die Margenentwicklung des Lackekonzerns. Auch der Schuldenabbau und die Fortschritte beim Merger mit Axalta beruhigten. Für die Absatzvolumina im vierten Quartal ist sie allerdings weniger optimistisch und rechnet mit einem schwierigeren Fahrwasser./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0013267909
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 17:25 / GMT
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