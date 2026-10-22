LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP von 210 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sven Merkt attestierte den Walldorfern am Donnerstag einen starken Quartalsbericht. Das KI-Angebot komme ins Laufen, schrieb er./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007164600
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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