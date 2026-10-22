Wie widerstandsfähig ist Deutschlands Kraftstoffversorgung noch, nachdem über Jahrzehnte Raffineriekapazitäten abgebaut wurden? Wirtschafts-Blogger wie Emanuel Boeminghaus berichten aktuell jedenfalls über eine nicht alltägliche Situation in der Sprit-Versorgung: An einer Aral-Tankstelle in Siegburg war am Montag der Premiumkraftstoff Ultimate vollständig ausverkauft. Bereits am Wochenende hatten zeitweise auch Diesel und Super E10 gefehlt. Ähnliche Probleme wurden aus D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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