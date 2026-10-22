ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Meta nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 884 US-Dollar belassen. Der Umsatz des Social-Media- und Technologieriesen liege ebenso über den Konsensschätzungen wie die entsprechende Prognose für das Schlussquartal, schrieb Stephen Ju am Mittwoch. Dies deute darauf hin, dass der Druck auf die Gewinne (EPS) nachlasse. Entsprechend könnten die EPS-Schätzungen weiter steigen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US30303M1027
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