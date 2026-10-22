ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Iberdrola von 21,40 auf 24,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konsens liege weiterhin deutlich unter dem neuen jährlichen Wachstumsziel für den bereinigten Nettogewinn von 10 Prozent in den kommenden fünf Jahren, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies biete Spielraum für Hochstufungen und niedrigere Bewertungsmultiplikatoren. Zwar erscheine die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche teuer, doch sei dieser Aufschlag durch das überdurchschnittliche Wachstum, die diversifizierte Geschäftsstruktur und die Erfolgsbilanz des spanischen Versorgers gerechtfertigt./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0144580Y14
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:53 / GMT
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