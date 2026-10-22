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Medienmitteilung
Basel, 22. Oktober 2026
Vom 24. Oktober bis 1. November 2026 wird die Halle 2 der Messe Basel zum Treffpunkt für Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber. 145 Ausstellende und Partner präsentieren während neun Tagen rund 3'000 Weine aus der Schweiz und der ganzen Welt. Ergänzt wird die grösste begehbare Vinothek der Nordwestschweiz durch ein vielfältiges Programm mit Wine-&-Dine-Abenden, Masterclasses, Weinraritäten, alkoholfreien Weinen, Kunst, Film und Musik.
Besucherinnen und Besucher treffen Winzerinnen und Winzer, Importeure sowie Weinfachleute persönlich, erfahren mehr über Rebsorten, Terroirs und Vinifikation und können ihre Favoriten direkt vor Ort bestellen. Ob renommierte Klassiker oder Neuentdeckungen aus weniger bekannten Weinregionen - das Weinfestival Basel bringt die Vielfalt der nationalen und internationalen Weinwelt an einem Ort zusammen. Projektleiter René Zürcher streicht den Erlebnisfaktor des Festivals heraus: "Weine einkaufen am Weinfestival Basel ist Einkaufen mit allen Sinnen: entdecken und degustieren, persönliche Gespräche führen und die Atmosphäre erleben, die nur Live-Events bieten können. Hinzu kommen zahlreiche neue Formate, die weit über eine Degustation hinausgehen."
Grand Opening: Genussauftakt bereits vor der offiziellen Eröffnung
Masterclasses, Weinkino und Müller-Thurgau im Fokus
Neu lanciert wird gemeinsam mit SWISS WINE VALAIS das Weinkino. Besucherinnen und Besucher begeben sich auf eine filmische Reise durch das Wallis und degustieren dazu ausgewählte Walliser Weine. Ein weiterer Programmschwerpunkt gilt der Rebsorte Müller-Thurgau. Ein eigener Weinlehrpfad widmet sich dem Erbe des Schweizer Rebenzüchters Hermann Müller-Thurgau. Am Eröffnungstag wird der Dokumentarfilm «Das Genie vom Bodensee» gezeigt und von Filmemacher Markus Matzner begleitet. Am zweiten Festivalwochenende führt Jürg Bachofner, langjähriger Direktor des Branchenverbands Deutschschweizer Wein, persönlich durch Verkostungen. "Mit dem Müller-Thurgau-Schwerpunkt möchten wir die Geschichte, Vielfalt und Aktualität dieser Rebsorte auf anschauliche Weise erlebbar machen", sagt René Zürcher.
Von gereiften Raritäten bis zu alkoholfreiem Wein
Ausstellung WINEArt verbindet Kunst und Wein
Afterparty im CUBE
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2420464 22.10.2026 CET/CEST